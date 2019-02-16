2019-02-16T20:27:07+03:00
Общество

Нижегородкое ХК «Торпедо» вышло в плей-офф КХЛ, победив ХК «Сибирь»

Болельщики празднуют невероятную победу любимой команды
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородкое ХК «Торпедо» вышло в плей-офф, победив ХК «Сибирь». Фото ХК "Торпедо"Нижегородкое ХК «Торпедо» вышло в плей-офф, победив ХК «Сибирь». Фото ХК "Торпедо"
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Сегодняшний матч ХК «Торпедо» с новосибирской «Сибирью» был особенно напряженным. Нижегородские болельщики, конечно же, ждали победы от своей любимой команды. И многие хотели увидеть это своими глазами, а потому буквально смели все билеты на решающий домашний матч. И любимая команда не подвела, хотя игра была жаркой.

Первая двадцатиминутка закончилась со счетом 1:1. Голы забили Паршин и Миловзоров. Во втором отрезке нижегородцы задали жару гостям из Новосибирска. Тут им удалось забить только один гол – отличился Демидов. А вот «торпедовцы» смогли попасть в ворота «Сибири» трижды. Героями стали Саболич, Веряев и Шенфельд.

Последние 20 минут трибуны ликовали и ждали только победы. Но «Сибирь» сдаваться не собиралась. Обе команды обменялись голами. И все.

Игра закончилась со счетом 5:3 в пользу «ХК «Торпедо». Таким образом, нижегородцы оказались в плей-офф.

Поздравляем нижегородскую команду и всех болельщиков!

ИСТОЧНИК KP.RU

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