Нижегородкое ХК «Торпедо» вышло в плей-офф КХЛ, победив ХК «Сибирь»

Сегодняшний матч ХК «Торпедо» с новосибирской «Сибирью» был особенно напряженным. Нижегородские болельщики, конечно же, ждали победы от своей любимой команды. И многие хотели увидеть это своими глазами, а потому буквально смели все билеты на решающий домашний матч. И любимая команда не подвела, хотя игра была жаркой.

Первая двадцатиминутка закончилась со счетом 1:1. Голы забили Паршин и Миловзоров. Во втором отрезке нижегородцы задали жару гостям из Новосибирска. Тут им удалось забить только один гол – отличился Демидов. А вот «торпедовцы» смогли попасть в ворота «Сибири» трижды. Героями стали Саболич, Веряев и Шенфельд.

Последние 20 минут трибуны ликовали и ждали только победы. Но «Сибирь» сдаваться не собиралась. Обе команды обменялись голами. И все.

Игра закончилась со счетом 5:3 в пользу «ХК «Торпедо». Таким образом, нижегородцы оказались в плей-офф.

Поздравляем нижегородскую команду и всех болельщиков!