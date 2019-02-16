Нижегородцы боятся выходить на улицу: с крыш массово сходит снег

Плюсовая температура дает о себе знать не самыми приятными сюрпризами. К вечеру субботы социальные сети заполонили фотографии, на которых запечатлены сугробы, свалившиеся с крыш домов. Так что пока одни наслаждались солнышком, другие подсчитывают убытки или благодарили всех богов, которые уберегли их от несчастного случая. К счастью, пока никто из нижегородцев не пострадал, хотя нервы упавший снег потрепал изрядно. А вот автомобилям и проводам повезло меньше.

Так, на улице Волжской огромный пласт снега сошел с крыши и разбил козырек подъезда. В этот момент рядом никого рядом не было, и жители только потом увидели разрушительную силу снега. А вот нижегородцу, который гулял с ребенком на улице Болотникова, возле дома №7 пришлось пережить немало неприятных моментов.

Улица Болотникова, где нижегородца с ребенком чуть не завалило снегомФото: СОЦСЕТИ

- Гулял с ребёнком, только отошел на 15-20 метров и упало! Будьте осторожны, - написал мужчина.

При этом сугроб упал на автомобиль, который был припаркован рядом. Судя по фотографии, бампер у нее будет сильно помят.

Улица Ульянова. Порванный провод так и валяется на дорогеФото: СОЦСЕТИ

- Вчера соседу прилетела на машину, минус лобовик и вмятины, - продолжил беседу Алексей Долькин.

Но есть и более серьезные последствия.

- Сход снега с крыши оборвал провода на доме по Ульянова, провода лежали на тротуаре, аварийку вызвали только через МЧС — всем пофигу. Прохожие шарахаются от домов! Центр города, а похоже больше на деревню! – написал нижегородец в надежде, что хотя бы социальные сети смогут помочь и привлекут внимание руководителей необходимых служб.