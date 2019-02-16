На Нижегородскую область в ближайшие часы обрушится метель

В ближайшие один-три часа в Нижегородской области, в том числе и в Нижнем Новгороде ожидается усиление северо-западного ветра до 13-18 м/с. Об этом сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Синоптики предупреждают, что местами будет кружить метель, на дорогах местами будут снежные заносы и гололедица. Непогода сохранится до конца субботы и захватит день воскресенья, 17 февраля.

МЧС Нижегородской области напоминает о мерах безопасности при сильном ветре: плотно закройте окна и двери, чтобы сохранить тепло в помещении. Уберите с балконов вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, постарайтесь как можно быстрее добраться до ближайшего здания. Держитесь как можно дальше от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций.

Ни в коем случае не выпускайте на улицу детей без сопровождения взрослых, а также не стоит выходить из дома пожилым и больным людям. Помните, что во время метели ухудшается видимость, поэтому водители автомобилей могут не заметить вас, если вы будете перебегать дорогу в неположенном месте. Переходя проезжую часть, обязательно убедитесь, что рядом нет движущихся машин.

Если метель застала вас в автомобиле за пределами населенного пункта: не отходите от машины за пределы ее видимости. Если же вам нужна помощь, подавайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, повесьте яркую ткань на антенну и ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для того, чтобы обеспечить приток свежего воздуха и не задохнуться от угарного газа.