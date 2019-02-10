2019-02-10T17:22:40+03:00
Спорт

БК «Нижний Новгород» уступил пермской «Парме» в финале Кубка России

Матч закончился со счетом 73:67 в пользу гостей
Ольга АЛЕКСЕЕВААндрей ВОВК
Поделиться:
БК «Нижний Новгород» уступил пермской «Парме» в финале Кубка РоссииБК «Нижний Новгород» уступил пермской «Парме» в финале Кубка РоссииФото: Андрей ВОВК
Изменить размер текста:

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» встретился с пермской «Пармой» в финале Кубка России. Матч состоялся в воскресенье, 10 февраля 2019 года, на паркете КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде и закончился со счетом 73:67 в пользу гостей.

Игра с самого начала оказалась для нижегородцев непростой. Первая четверть закончилась со счетом 22:19 в пользу пермяков. Во второй четверти отставание увеличилось катастрофически – на большой перерыв команды ушли со счетом 40:29. Потом нижегородцы, казалось, собрались с духом, и за две минуты до конца игры счет почти сравнялся – 67:65. Но последние секунды окончательно решили исход матча в пользу «Пармы» - 73:67.

Таким образом, БК «Нижний Новгород» стал серебряным призером «Кубка России».

Напомним, до этого баскетбольный клуб «Нижний Новгород» уже дважды завоевывал в Кубке серебро. В сезоне 2010-2011 мы проиграли в финале «Спартаку» из Питера (а в этом году, кстати, обыграли их в полуфинале), а в 2017-2018 проиграли «Локомотиву-Кубань».

"Ниижний Новгород" - "Парма".Андрей ВОВК

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
31-летняя женщина украла у нижегородки кошелек в аптеке
Оборот розничной торговли увеличился в Нижегородской области
Студенты НГИЭУ смогут принять участие в летней школе в Белграде
В Нижнем Новгороде молодая мать обокрала квартиру, которую снимала
Нижегородские предприниматели смогут получить консультацию в региональном минпроме
Случай незаконной охоты на кабанов выявили в Починковском районе
В Нижегородской области вырос объем инвестиций в сельское хозяйство
Бесплатные консультации для пенсионеров и льготников пройдут в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области подешевели свинина и куриные яйца
Департамент образования проведет проверку по факту пропажи двух детей из детсада
Жители Дзержинска обсудили благоустройство центрального парка
Глеб Никитин поздравил нижегородских и российских дипломатов с профессиональным праздником
Аттестат и дипломы экс-депутата Валерия Гельжиниса признаны недействительными
Губернатор подписал распоряжение об увольнении Алексея Сырова с поста министра строительства
Около 30 нижегородских школ закрыто на карантин по гриппу и ОРВИ
«ЛУКОЙЛ» предупреждает о появлении фейковых писем
Две управляющие компании Нижнего Новгорода обязали очистить крыши домов от сосулек
Пропавшие из нижегородского детсада мальчики найдены
Овцеводство и козоводство получат господдержку в Нижегородской области
Нижегородец задушил бывшую жену в день развода