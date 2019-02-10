БК «Нижний Новгород» уступил пермской «Парме» в финале Кубка России

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» встретился с пермской «Пармой» в финале Кубка России. Матч состоялся в воскресенье, 10 февраля 2019 года, на паркете КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде и закончился со счетом 73:67 в пользу гостей.

Игра с самого начала оказалась для нижегородцев непростой. Первая четверть закончилась со счетом 22:19 в пользу пермяков. Во второй четверти отставание увеличилось катастрофически – на большой перерыв команды ушли со счетом 40:29. Потом нижегородцы, казалось, собрались с духом, и за две минуты до конца игры счет почти сравнялся – 67:65. Но последние секунды окончательно решили исход матча в пользу «Пармы» - 73:67.

Таким образом, БК «Нижний Новгород» стал серебряным призером «Кубка России».

Напомним, до этого баскетбольный клуб «Нижний Новгород» уже дважды завоевывал в Кубке серебро. В сезоне 2010-2011 мы проиграли в финале «Спартаку» из Питера (а в этом году, кстати, обыграли их в полуфинале), а в 2017-2018 проиграли «Локомотиву-Кубань».