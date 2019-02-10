Нижегородские комики вошли в основной состав шоу Stand Up на ТНТ

Нижегородские комики Дмитрий Гаврилов и Гурам Амарян вошли в основной состав юмористического шоу Stand Up на телеканале ТНТ. Об этом сообщается в официальном паблике программы в социальной сети.

Согласно информации, первый выпуск нового сезона шоу можно будет увидеть на ТНТ уже вечером в воскресенье, 10 февраля 2019 года. Шоу начнется в 22:00.

- Включайте свои телики и слушайте жесткие, но честные истории из жизни ребят, философские размышление Гурама и душераздирающие откровения Гаврилова, - гласит сообщение в группе.

Кстати, оба комика закончили Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. Сейчас оба живут в Москве. Ранее они также участвовали в шоу «Открытый микрофон».

Напомним, ранее стало известно, что еще одна нижегородская команда КВН попала в Телевизионную лигу Международного союза КВН. «Сборная холодных КВН городов» (Нижний Новгород - Северожуковск) приглашена в сезон Телевизионной Первой лиги Международного Союза КВН и сыграет в 1/8 финала уже 16 марта.