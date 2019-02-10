2019-02-10T14:19:51+03:00
Общество

Еще одна нижегородская команда КВН попала в телевизионную лигу

«Сборная холодных КВН городов» сыграет 16 марта в Казани
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Еще одна нижегородская команда КВН попала в телевизионную лигу. Фото: Эльмира ЛИНЕще одна нижегородская команда КВН попала в телевизионную лигу. Фото: Эльмира ЛИН
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Еще одна нижегородская команда КВН попала в Телевизионную лигу Международного союза КВН – ее первая игра состоится уже 16 марта. Об этом сообщается в группе «Официальная Лига МС КВН «Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте».

- Идем на Казань! Две наши команды в Телевизионных лигах МС КВН! Наши чемпионы – «Сборная холодных КВН городов» (Нижний Новгород - Северожуковск) приглашена в сезон Телевизионной Первой лиги Международного Союза КВН и сыграет в 1/8 финала уже 16 марта! – гласит сообщение.

Таким образом, уже две команды будут представлять наш город в Телевизионных лигах. Напомним, ранее стало известно, что нижегородская команда КВН «Вологодские росы» сыграет 10 марта 2019 года в Международной лиге в Минске. «Вологодские росы» успешно выступили на 30-м юбилейном Международном фестивале КВН «КиВиН-2019», проходившем в городе Сочи с 12 по 24 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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