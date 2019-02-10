2019-02-10T13:37:15+03:00
Происшествия

Маршрутка «догнала» иномарку на Московском шоссе в Нижнем Новгороде

Авария произошла в районе Масложиркомбината
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Маршрутка «догнала» иномарку на Московском шоссе в Нижнем НовгородеМаршрутка «догнала» иномарку на Московском шоссе в Нижнем НовгородеФото: Кирилл КОТОВ
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Очередное ДТП с участием маршрутки произошло на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили очевидцы аварии.

- Маршрутное такси Т-47 догнало автомобиль KIA Soul в районе Масложиркомбината. Никто не пострадал, да и повреждения явно не слишком сильные, но небольшая пробка все же собралась, - рассказал нижегородец Кирилл Котов.

Напомним, ранее сообщалось, что водитель фургона погиб в результате столкновения с грузовиком и легковушкой на трассе МоскваУфа в Кстовском районе. 44-летний водитель фургона «Фиат Дукато» со стажем 29 лет не справился с управлением и боком врезался в грузовик «МАН», движущийся в попутном направлении. Затем он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Вольво», который в свою очередь врезался в автобус ПАЗ 32054. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Фиата» скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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