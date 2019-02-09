2019-02-09T22:04:11+03:00
Общество

Учебный корпус «Гвардеец» будут использовать как площадку для проекта «Юнармейское лето»

В ряды «Юнармии» сегодня вступили 75 юных нижегородцев
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Учебный корпус «Гвардеец» будут использовать как площадку для проекта «Юнармейское лето». ФОТО: Юлия ГоршковаУчебный корпус «Гвардеец» будут использовать как площадку для проекта «Юнармейское лето». ФОТО: Юлия Горшкова
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Учебный корпус «Гвардеец» планируется использовать в качестве площадки для проекта «Юнармейское лето» и в 2019, и в последующие годы. Об этом по итогам встречи с встречи с депутатом Госдумы, героем РФ, начальником Главного штаба ВВПОД «Юнармия» Романом Романенко сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В ходе визита в регион Роман Романенко посетил презентацию учебного центра военно-патриотического воспитания ПФО «Гвардеец»,

- «Юнармия» в Нижегородской области развивается хорошими темпами, - пояснил Глеб Никитин. - Это основная база, которая позволяет рассчитывать на то, что ребята будут готовы и к призыву, и к взрослой жизни. Сейчас мы находимся на завершающей стадии создания учебного центра «Гвардеец».

В ходе встречи обсуждались и другие перспективные направления, в том числе создание домов «Юнармии» на базе промышленных предприятий Нижегородской области. Кроме того, на торжественном мероприятии состоялся прием 75 ребят в ряды регионального отделения «Юнармия».

- На данный момент уже 9 регионов готовы работать с нами, но нам хотелось бы, чтобы и другие субъекты РФ использовали этот центр. «Гвардеец» рассчитан на 10 тысяч человек, и он может стать уникальным в своем роде, - уверен Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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