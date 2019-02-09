2019-02-09T17:44:58+03:00
Общество

Глеб Никитин принял участие в гонке «Лыжня России»

Одновременно на старт в Нижегородской области вышли 15 тысяч человек
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Глеб Никитин принял участие в гонке «Лыжня России». ФОТО: Александр ВоложанинГлеб Никитин принял участие в гонке «Лыжня России». ФОТО: Александр Воложанин
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Сегодня 9 февраля в Богородском районе Нижегородской области прошла 37-я Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В церемонии открытия принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- К лыжам я отношусь прекрасно. Вообще, любая пробежка - это удовольствие и праздник. Но официальный старт - это особое событие, перед которым не можешь избавиться от определенного волнения, - отметил Глеб Никитин. - Количество участников увеличивается, потому что людям нравится, они рассказывают об этом и приглашают друзей.

Самому маленькому участнику всего шесть месяцев. ФОТО: Александр Воложанин.

Самому маленькому участнику всего шесть месяцев. ФОТО: Александр Воложанин.

Кстати, губернатор Нижегородской области принял участие не только в церемонии открытия, но и в самом забеге на 10 километров.

- В этом году нижегородцы вновь побили рекорд по массовости гонки. Всего на старт в регионе вышло более 15 тысяч человек. Из них 12,5 тысяч — в Богородском районе. Прекрасно чувствовать себя частью этого грандиозного события. Спасибо всем, кто принял участие, - добавил Глеб Никитин.

Одновременно на старт в Нижегородской области вышли 15 тысяч человек. ФОТО: Александр Воложанин

Одновременно на старт в Нижегородской области вышли 15 тысяч человек. ФОТО: Александр Воложанин

К слову, помимо классических забегов на пять и десять километров в этом году также были организованы забег почетных гостей и командный семейный забег, а также забеги нижегородских компаний. При этом самую многочисленную команду из 153 человек представил Горьковский автомобильный завод. На этот раз самому старшему участнику было 88 лет, а самому юному исполнилось шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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