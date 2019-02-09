2019-02-09T15:32:20+03:00
Общество

Нижний Новгород оказался в числе самых романтичных городов России

При этом самым романтичным городом в нашей стране признан Санкт-Петербург
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижний Новгород оказался в числе самых романтичных городов России.Нижний Новгород оказался в числе самых романтичных городов России.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Накануне Дня всех влюбленных в нашей стране выбрали самые романтичные города России. Среди них оказался и Нижний Новгород, так что наслаждаться романтикой влюбленные жители нашего города могут хоть каждый день.

- В первую пятерку самых романтичных городов России, популярных для путешествий на уик-энд, входят Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Казань, Москва и Екатеринбург, - сообщает аналитическое агентство ТурСтат по результатам интернет-опроса. – В целом, романтический туризм в России, включающий туры и самостоятельные путешествия вдвоем на выходные и праздничные дни, составляет более пяти миллионов поездок в год.

КОНКРЕТНО

Санкт-Петербург – набрал 60% голосов

Сочи Владивосток – 9% голосов

Казнь – 7% голосов

Москва и Екатеринбург – 5% голосов

Калининград и Нижний Новгород – 3% голосов

ИСТОЧНИК KP.RU

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