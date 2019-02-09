Прогноз погоды 9 и 10 февраля 2019 года в Нижнем Новгороде: Легкий мороз и снег

В эти выходные 9 и 10 февраля погода в Нижнем Новгороде идеально подходит для прогулок – нижегородцев ждет небольшой снег и легкий мороз.

- Днем в субботу, 9 февраля 2019 года, в Нижнем Новгороде столбики термометров опустятся до -3 градусов. При этом ожидается небольшой снег, - сообщают нижегородские синоптики. – В ночные часы похолодает до – 5 градусов. В воскресенье, 10 февраля 2019 года, будет чуть прохладнее. Днем температура воздуха составит - 4 градуса, а ночью похолодает до – 6 градусов. Небольшой снег сохранится на протяжении всех выходных.

К слову, в начале следующей недели погода сильно не изменится – столбики термометров в дневные часы так и будут держаться на отметке – 3 градуса.