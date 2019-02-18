2019-02-18T12:41:50+03:00
Общество

Прогноз погоды на 18-22 февраля в Нижнем Новгороде: метель и резкие перепады температуры

Столбики термометров будут резко подниматься и опускаться
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Прогноз погоды на 18-22 февраля в Нижнем Новгороде: метель и резкие перепады температурыПрогноз погоды на 18-22 февраля в Нижнем Новгороде: метель и резкие перепады температурыФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В минувшие выходные в Нижний Новгород пришла настоящая весна: столбики термометров поднялись до +4 градусов, светило солнышко и начал таять снег. Была весна, да сплыла, как говорится. В понедельник погода вновь ухудшилась, началась метель и похолодало. И вот такие резкие перепады ожидаются в течение всей недели.

Сегодня, 18 февраля, прогнозируется небольшой снег, очень сильный ветер скоростью до восьми с половиной метров в секунду. Ближе к вечеру резко похолодает до -9 градусов, а ночью – до -13.

Во вторник, 19 февраля, в течение всего дня будет идти снег. В обеденное время синоптики обещают мороз до -9. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-5 метров в секунду. Из-за облаков иногда будет выглядывать солнышко.

В середине рабочей недели снова потеплеет. Столбики термометров покажут до +2 градусов, но из-за сильного ветра (до семи метров в секунду) будут ощущаться около -5 градусов.

В четверг, 21 февраля, на Нижний Новгород снова обрушатся снегопады, но температура воздуха так и будет «плюсовой». Ветер, к счастью, стихнет до двух с половиной метров в секунду. А ночью снова ожидается до -4.

В пятницу, 22 февраля, снова резко похолодает. Днем синоптики прогнозируют до -10 градусов мороза и сильный северный ветер со скоростью до шести метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В селе Самарской области частник выкупил здание школы, почту и медпункт "выселяют" в никуда
Новый собственник постановил: убрать жизненно важные учреждения из аварийного здания. Теперь жителям умирающего села даже негде будет заплатить коммуналку и купить продукты
Новости 24
Расширился перечень высокотехнологичной медицинской помощи, предоставляемой за счет ОМС
Глеб Никитин: «В Афганистане солдаты выполнили свой долг с честью»
Житель Дзержинска обокрал свою племянницу, чтобы купить наркотики
Нижегородская ИК незаконно поселила осужденного в гараже
Прокуратура нашла нарушения при уборке снега на улицах Приокского района
В Нижнем Новгороде нашлась 16-летняя Ксюша Обыденова
День защитника Отечества отметят в Нижегородском театре оперы и балета
Соревнования по охотничьему биатлону пройдут в Дзержинске
Нижегородцы выстроятся в гигантскую звезду российской армии
В Нижнем Новгороде почтили память великого князя Георгия Всеволодовича
Двух наркосбытчиков поймали в Нижнем Новгороде
Метель и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 18 февраля
Летние площадки нижегородких кафе планируется сделать в едином стиле
Лингвистическая солянка пройдет в Нижнем Новгороде 21 февраля
Житель Арзамасского района избил женщину в ходе пьяной ссоры
Нижегородцы могут бесплатно привить животных против сибирской язвы
В Нижнем Новгороде разыскивается 16-летняя Ксюша Обыденова
Авиационное патрулирование лесов увеличат в Нижегородской области
У Дворца Спорта в Нижнем Новгороде будет временно прекращено движение транспорта
Госжилинспекция Нижегородской области проверила больше 11 тысяч крыш