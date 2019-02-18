Прогноз погоды на 18-22 февраля в Нижнем Новгороде: метель и резкие перепады температуры

В минувшие выходные в Нижний Новгород пришла настоящая весна: столбики термометров поднялись до +4 градусов, светило солнышко и начал таять снег. Была весна, да сплыла, как говорится. В понедельник погода вновь ухудшилась, началась метель и похолодало. И вот такие резкие перепады ожидаются в течение всей недели.

Сегодня, 18 февраля, прогнозируется небольшой снег, очень сильный ветер скоростью до восьми с половиной метров в секунду. Ближе к вечеру резко похолодает до -9 градусов, а ночью – до -13.

Во вторник, 19 февраля, в течение всего дня будет идти снег. В обеденное время синоптики обещают мороз до -9. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-5 метров в секунду. Из-за облаков иногда будет выглядывать солнышко.

В середине рабочей недели снова потеплеет. Столбики термометров покажут до +2 градусов, но из-за сильного ветра (до семи метров в секунду) будут ощущаться около -5 градусов.

В четверг, 21 февраля, на Нижний Новгород снова обрушатся снегопады, но температура воздуха так и будет «плюсовой». Ветер, к счастью, стихнет до двух с половиной метров в секунду. А ночью снова ожидается до -4.

В пятницу, 22 февраля, снова резко похолодает. Днем синоптики прогнозируют до -10 градусов мороза и сильный северный ветер со скоростью до шести метров в секунду.