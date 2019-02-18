«Жуть в ледяной плоти!»: Жители Дзержинска обнаружили необычную сосульку на одном из домов

Каких только сосулек не видели жители Нижегородской области за последнюю неделю. Каждый день социальные сети наполняются интересными снимками, но вот сосулька из Дзержинска произвела особенный фурор.

Один из местных жителей сфотографировал льдину, которая очень похожа на распятие.

«Жуть в ледяной плоти!» - написали в соцсетях. По словам очевидцев, такая сосулька появилась на доме по улице Водозаборная.

Естественно, интернет-юмористы не смогли пройти мимо такой новости.

- И смешно, и ужасно, - подметил Глеб Волков.

- Аааа!!! Кара небесная для коммунальщиков! – подхватила Юлия Глущенко.

- Ледяной Иисус, - дал название сосульке Олег Синица.

- Назовите точный адрес, я помолиться приду, - попросил Дмитрий Никитин.

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