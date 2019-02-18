Нижегородцы обнаружили тело мужчины на улице Жукова в Приокском районе

Утром 18 февраля 2019 года нижегородцы, спешащие на работу, заметили на одной из улиц Приокского района тело мужчины. Фотографии с места происшествия сразу появились в соцсетях.

По словам очевидцев, трагедия произошла рядом с домом №1 на улице Жукова. Жителям показалось странным то, что рядом никого не было.

- А я сегодня объезжала, подумала мусор рассыпали, кошмар какой, рядом никого не было..бррр, - написала в комментариях Елена Маркова.

Как рассказали «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» сотрудники ГУ МВД, звонок в дежурную часть поступил в 5:59. Полицейские выезжали на место.

- Погиб мужчина 1958 года рождения. Предварительная причина – остановка сердца. Сейчас по данному факту проводится проверка, расследованием занимается следственный комитет, - пояснили правоохранители.