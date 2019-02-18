Диспансеризация в Нижнем Новгороде: где и как проверить здоровье бесплатно

В круговерти современной жизни мы часто забываем о своем здоровье, а когда обращаемся к врачу, исправить что-либо бывает уже невозможно. Для того, чтобы вовремя заметить и вылечить начинающуюся болезнь, необходимо регулярно показываться врачу и сдавать минимальный набор анализов, то есть проходить диспансеризацию. К тому же это позволит вам бесплатно сдать дорогостоящие анализы на определение онкомаркеров (ПСА-тест).

Кто может пройти диспансеризацию?

Начиная с 2013 года, любой гражданин России имеет право на бесплатную диспансеризацию в поликлинике по месту жительства. Для этого вы должны быть прикреплены к этой поликлинике либо по территориальному принципу, либо по вашему заявлению (выбору).

Для того чтобы упорядочить огромный поток людей, было принято решение поделить всех граждан на группы в зависимости от возраста. Таким образом, диспансеризация проводится взрослым людям, чей возраст делится на три, начиная с 21 года.

Однако, если вы хотите пройти обследование в другое время, это тоже можно сделать в участковой поликлинике. В этом случае количество обследований будет несколько меньше, чем при диспансеризации, но самые информативные вы сможете получить.

Какие обследования будут проведены бесплатно?

Диспансеризация состоит из двух этапов. На первом этапе вам предложат заполнить анкету, где вы должны будете рассказать о своем образе жизни, вредных привычках и наследственных заболеваниях. Затем вам измерят рост, вес, окружность талии, сделают расчет индекса массы тела и измерят артериальное давление.

Для женщин предусмотрен осмотр гинеколога. Если вам от 30 до 60 лет, то у вас возьмут мазок из шейки матки на цитологическое исследование. Для раннего выявления онкологических заболеваний молочных желез женщинам от 39 до 48 лет проводится маммография. Для мужчин предусмотрено исследование ПСА в крови с целью выявления рака предстательной железы на ранних стадиях. Проводят такой анализ в 45 лет и 51 год.

Начиная с 49 лет, каждые два года и мужчины, и женщины могут сдать кал на наличие скрытой крови. Делается это для того, чтобы выявить рак кишечника на ранних стадиях. А с 60 лет в перечень бесплатных обследований входит определение внутриглазного давления.

Кроме того, с помощью диспансеризации можно вовремя определить повышение уровня глюкозы и холестерина в крови, а также узнать о состоянии сердечно-сосудистой системы, проверить себя на наличие туберкулеза с помощью флюорографии.

После того, как вы прошли все обследования и сдали анализы, вы приходите к терапевту. Если никаких патологий или подозрений не было найдено, для вас диспансеризация заканчивается. Если же вам необходимо дальнейшее обследование, для вас наступает второй этап – терапевт отправит вас на консультацию к узкому специалисту, который, в свою очередь, назначит необходимое обследование.

Можно ли пройти обследование в частной клинике?

Диспансеризацию, которая оплачивается из средств ОМС, можно пройти только в той поликлинике, где есть участковый врач-терапевт и, соответственно, терапевтические участки.

- Это сделано для того, чтобы участковый терапевт мог наблюдать за здоровьем своего пациента в динамике, - объяснила «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области Светлана Малышева. - Если врач видит какую-то патологию или риск ее развития, он должен поставить пациента на диспансерное наблюдение. Дальше врач действует в зависимости от заболевания – для каждого есть определенный список обследований, утвержденный приказом Минздрава РФ.

В среднем раз в полгода пациенту нужно будет проходить назначенные обследования, после которых врач сможет корректировать свои рекомендации.

Информация о прохождении вами профосмотров в рамках ДМС, а также осмотров, которые проводятся на вредных производствах, не поступает в участковые поликлиники. К тому же производственные профосмотры преследуют иные цели, нежели диспансеризация. Профосмотры направлены на выявление болезней, при которых нельзя работать на данном производстве, а диспансеризация - на выявление риска развития опасных заболеваний, таких как сердечно-сосудистая патология, онкология, сахарный диабет и другие болезни, сокращающие нашу жизнь.

Кто должен следить за правильностью прохождения диспансеризации?

Во всех поликлиниках Нижегородской области есть специальная компьютерная программа, куда внесены сведения обо всех гражданах, которые должны пройти диспансеризацию в текущем году. Составляют этот список участковые врачи, так как именно они должны следить за здоровьем нижегородцев на своем участке. Страховой представитель обязан оповестить граждан о диспансеризации: прислать смс-сообщение, письмо или позвонить.

Если через несколько месяцев после оповещения вы так и не прошли диспансеризацию, страховой представитель должен позвонить вам и уточнить по каким причинам вы не пришли.

- Мы стремимся к тому, чтобы все нижегородцы проходили диспансеризацию, - рассказала Светлана Малышева. – Стараемся привлекать молодежь, рассказываем насколько важно вовремя выявить опасные заболевания.

Есть ли какие-то сроки, когда проводится диспансеризация?

Никаких определенных сроков по проведению диспансеризации не существует. Ее можно пройти в любое удобное для вас время в течение года.

Я могу взять выходной для прохождения диспансеризации?

В 2018 году в Трудовое законодательство было внесено изменение, согласно которому, с 1 января 2019 года работодатель обязан предоставить работнику один выходной в неделю для прохождения диспансеризации. А если человек предпенсионного или пенсионного возраста, то оплачиваемых выходных должно быть два.

Законодательно не требуется никакого подтверждения о том, что в этот день вы проходили диспансеризацию, а не просто прогуляли. Однако будьте готовы, что работодатель может потребовать предъявить справку от врача.

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