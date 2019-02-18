Онкология: что делать, если вам поставили страшный диагноз

Онкологические заболевания сегодня занимают второе место по смертности в России. Все больше людей оказывается лицом к лицу со страшной болезнью. Для многих слова: «У вас рак» звучат как приговор. Однако в Нижегородской области созданы все условия для того, чтобы оперативно начать лечение и победить болезнь на начальной стадии. При этом все обследования и лечение полностью оплачивается территориальным фондом обязательного медицинского страхования Нижегородской области, то есть для пациентов все совершенно бесплатно.

Каковы сроки проведения обследования?

После того, как у терапевта или другого врача-специалиста появилось подозрение на наличие онкологического заболевания, пациент в течение пяти рабочих дней должен попасть на прием к врачу-онкологу. Кабинеты первичной онкологической помощи есть во многих поликлиниках Нижегородской области. Если в вашей поликлинике его нет, то вас обязаны направить в другую поликлинику. Однако срок в пять рабочих дней не должен быть нарушен.

С момента установления предварительного диагноза в течение одного дня врач-онколог первичного онкологического кабинета обязан организовать взятие биопсийного материала. После чего в течение 15 дней после установления предварительного диагноза или через десять дней после гистологической верификации опухоли, пациент должен быть госпитализирован в специализированную больницу.

С 2019 года ужесточились сроки проведения КТ и МРТ при подозрении на онкозаболевание. Если раньше пациентам приходилось ждать до 30 дней, то сейчас оно должно быть проведено в течение двух недель.

Кто контролирует соблюдение сроков обследований?

Контролировать соблюдение сроков обследования и начала лечения должна медицинская страховая компания, которая выдала вам полис ОМС.

На каждого пациента с онкозаболеванием врач заполняет специальную выписку, где указывается дата постановки диагноза, какие обследования были назначены и когда они были проведены. Все эти данные заносятся в реестр на оказание медицинской помощи, который медучреждение выставляет страховой компании для оплаты. На основании данных из реестра страховой представитель обязан проверить соблюдение всех сроков. Также в его обязанности входит проверка выбранных методов лечения на соответствие клиническим рекомендациям.

- Делается это для контроля за тем, чтобы пациенту было назначено оптимальное лечение, проведены все обследования и выписаны необходимые лекарства, даже если это дорогостоящие препараты, - объяснила директор ТФОМС Светлана Малышева. – В отношении онкобольных людей не может быть такого, что нет необходимого препарата или не применяется тот или иной метод. Все процедуры и методы лечения должны быть выполнены пациенту в соответствии с порядками, стандартами оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями. Все это оплачивается за счет средств ОМС, и пациент должен получить необходимое лечение в самые короткие сроки.

Если у вас возникают вопросы по срокам предоставления помощи или о назначенном лечении, вы можете позвонить в свою страховую компанию.

- Очень часто человек оказывается настолько растерян, что не понимает, что делать, куда бежать за помощью, - говорит Светлана Малышева. – В страховой организации работают, в том числе, и врачи-эксперты, которые могут дать грамотные с медицинской точки зрения рекомендации, проследить за соблюдением всех сроков обследования и начала лечения. Мы надеемся, что жесткий контроль, который был введен в этом году, поможет обеспечить оказание онкопомощи на необходимом уровне.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем вопросам можно обратиться в ТФОМС по круглосуточному телефону: 8-800-333-71-93 или по телефонам страховой компании.