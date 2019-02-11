2019-02-11T16:08:16+03:00
Общество

Tele2 опередила конкурентов по темпам строительства LTE-сетей

В 2018 году Tele2 реализовала ряд крупных проектов по развитию LTE-инфраструктуры
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Tele2 опередила конкурентов по темпам строительства LTE-сетейTele2 опередила конкурентов по темпам строительства LTE-сетей
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Tele2второй год подряд лидирует по динамике строительства инфраструктуры LTE. По данным Роскомнадзора, компания увеличила количество базовых станций этого стандарта более чем в два раза – до 49 647.

Tele2 снова опередила других игроков телеком-рынка по темпам развития инфраструктуры LTE. В 2018 году оператор строил станции вдвое быстрее, чем ближайший конкурент. За отчетный период Tele2 увеличила количество базовых станций этого стандарта на 122,7% до49 647, в то время как обладатель второго места показал прирост на 61,8%.По общему количеству РЭС стандарта LTETele2 занимает третью позицию в телеком-отрасли.

В 2018 году Tele2 реализовала ряд крупных проектов по развитию LTE-инфраструктуры. Оператор завершил масштабную программу по запуску сетей 4G в регионах России и обеспечил услуги высокоскоростного мобильного интернета на всей территории присутствия. Кроме того, Tele2 покрыла LTE-сетью все станции Московского метрополитена и выступила главным застройщиком сотовой инфраструктуры на трех из 12 стадионов ЧМ–2018. Оператор обеспечил качественным indoor-покрытием крупные и сложные объекты столицы,общая площадь которых превысила миллион кв. м. Среди них Центральный стадион «Динамо», Северо-Западный тоннель, «IQ-квартал» в «Москва-сити» и «СколТех-2».

По результатам третьего квартала 2018 года объем инвестиций Tele2 в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 4,4 млрд рублей, увеличившись на 78,3% в сравнении год к году. При значительном росте CAPEXв третьем квартале Tele2 показала чистую прибыль 1,6 млрд руб.

Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По итогам 2018 года компания показала NPS в 44%, с отрывом от ближайшего конкурента в 15 п. п.

ИСТОЧНИК KP.RU

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