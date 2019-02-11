Подарки на 14 февраля в Нижнем Новгороде: где купить и что подарить

Несмотря на то, что День всех влюбленных по своим масштабам значительно уступает дню рождения и Новому году, многие парочки относятся к нему со всей серьезностью, заранее продумывая, что подарить, куда пойти и как все устроить. А тем, для кого каждый новый праздник - головная боль, "Комсомолка" предлагает свои варианты оригинальных подарков, которые не стыдно вручить любимому человеку 14 февраля.

Топ-5 женских подарков на 14 февраля в Нижнем Новгороде:

1. Украшение

Не ново! - скажете вы. Возможно. Однако лучшего подарка для женщины человечество еще не придумало. Главное проявить фантазию и не скупиться. Сейчас в моде так называемые шармы - маленькие подвески разных форм и размеров, надевающиеся на браслет из серебра или золота. Для начала можно обойтись одним браслетом (конечно, если его еще нет) и одним шармом.

Где купить: Пандора; ТЦ Фантастика, ТЦ Небо, ТЦ МЕГА, ТЦ "Этаж", ТЦ "Парк Авеню", ТЦ "Республика", ТРЦ "Седьмое небо"; тел. 8-800-700-83-38 доб. 539

Сколько стоит: шарм - от 790 рублей, браслет - от 2600 рублей

2. SPA-программа

Отпуск еще не скоро, а тело требует неги и райских наслаждений? Нет ничего проще устроить сеанс удовольствия, не покидая заснеженного Нижнего. Подарите любимой восточную сказку в хамаме для двоих. Отправитесь ли вы в нее вдвоем или позволите своей половинке побаловать себя и подружку, решать вам. Но будьте уверены, благодарности возлюбленной не будет предела.

Где: Verba club, ул. Нижегородская, 15а; тел.4-222-747

Сколько стоит: от 4950 рублей

3. Картина

Здесь, конечно, придется попотеть. Ведь не всякая картина впишется в интерьер вашего гнездышка. Но если угадаете с цветом и размером, цены вам не будет. Впрочем всегда можно посоветоваться с профессионалами, которые работают в галерее.

Где: галерея "Луна", ул. Звездинка, 10б; тел. +7-915-931-31-19; +7-910-380-47-87

Сколько стоит: от 1000 до 80000 рублей

4. Электрощипцы

Такой презент подойдет женщинам, которые предпочитают торчащим в разные стороны волосы укладки, сделанные за 15-20 минут. В этом плане плойка - настоящая палочка-выручалочка. И помните: простые объемные локоны всегда к месту (особенно на длинных волосах). При выборе электрощипцов рекомендуем обратить внимание на ручку (она должна быть удобной), вес (это не гантеля для фитнеса) и, пожалуй, быстроту нагрева (время - деньги). Все остальное - на ваше усмотрение.

Где: магазин "Мвидео" в ТРЦ "Седьмое небо", ТРЦ "Небо", ТЦ "Золотая миля", ТЦ "Карусель", ТЦ "Муравей", ТЦ "Парк Авеню", ТЦ "Республика" и ТЦ "Этажи-2"

Сколько стоит: от 490 до 10990 рублей

5. Парфюм

Французский модельер Пьер Карден как-то сказал: "Духи - это одежда, которую не снимают". Пикантно, не правда ли? А теперь представьте, что в День святого Валентина ваша избранница одета лишь… в аромат духов. То-то же. Можно пойти по проторенной дорожке и купить к 14 февраля любимый парфюм своей женщины (рано или поздно предыдущий флакон будет опустошен). Но мы советуем пойти ва-банк и приобрести нечто новое. Главное - не забудьте рассказать продавцу-консультанту, какими духами пользуется ваша женщина сейчас. Так ей будет проще сориентироваться и подобрать новый аромат, за который вас точно не лишат ужина при свечах.

Где: магазин "Летуаль" в ТРЦ "Небо", ТРЦ "Жар-Птица", ТЦ "Этажи", ТЦ "Звезда", ТЦ "Республика", ул. Большая Покровская, 19, ул. Белинского, 124, ул. Большая Покровская, 58/1, ул. Бетанкура, 1 и ТРЦ "Фантастика"

Сколько стоит: от 999 до 36299 рублей

Топ-5 мужских подарков на 14 февраля в Нижнем Новгороде:

1. Концерт Гарика Сукачева

Концерты этого эксцентричного и провокационного музыканта - редкое и ожидаемое событие для всех меломанов. Его любят и респектабельные отцы семейств, и молодое поколение. Каждый зритель попадает на совершенно убойное действо - феерию музыки, веселья и угара. А еще программа "59:59" (18+), с которой Сукачев приедет в Нижний, откроет обновленный концертный зал "Юпитер". Случится это 1 марта.

Где: центральный концертный зал "Юпитер", пл. Октябрьская, 1; тел. +7-920-254-25-45

Сколько стоит: от 2400 до 2800 рублей

2. Татуировка

Наверняка, старшее поколение воспримет такой презент как вызов. Но молодежь запищит от восторга. Возможно, ваш избранник давно мечтает о какой-нибудь тату, а тут вы с сертификатом. Или, например, ему хочется избавиться от партака, сделанного у непроверенного мастера. В этом случае подарите ему лазерное удаление татуировки. В общем, это тот случай, когда сертификат к месту.

Где: студия Grafika, ул. Большая Покровская, 52; тел. 235-07-05, +7-910-884-02-13

Сколько стоит: от 2000 рублей

3. Мультитул

Скорее всего, после такого подарка возлюбленный сделает вам предложение руки и сердца. Ведь мультитул от Leatherman - это как самый лучший спининг для рыбака или навороченная тачка для автолюбителя. В нем есть все: нож, напильник по металлу и дереву, плоскогубцы, кусачки, три отвертки, ножницы и (о, боги!) открывалка для бутылок. Ближайшие 25 лет (такова гарантия производителя) с таким инструментом мужчина будет чувствовать себя не иначе супергероем.

Где: магазин "Ножи, посуда" в ТЦ "Этажи" и ТЦ "Новая Эра"; тел. 8-920-07-07-306

Сколько стоит: от 3900 рублей

4. Квадрокоптер

Популярность вертолетов с четырьмя винтами зашкаливает. И если у вашего мужчины до сих пор нет такого агрегата, то пора это исправлять! Конечно, надо быть готовой к тому, что поначалу возлюбленный будет брыкаться - не пристало ему, брутальному альфа-самцу, играться со всякими пластмассовыми штуковинами на батарейках. Выждите, а потом смотрите, как ваш любимый играется с этой милой вещицей, позабыв о прочих делах.

Где: Radiotoy.ru, ул. Большая Покровская, 60, офис 38 (вход со двора); тел. 410-50-35, 8-910-790-50-35

Сколько стоит: от 1280 до 14190 рублей

5. Книга

Разумеется, можно не ломать голову, купить в книжном магазине сертификат и на этом успокоиться. Но разве так поступают внимательные женщины? Ответ очевиден. В одном из выпусков свой программы на YouTube Юрий Дудь рассказал о книгах, которые его сформировали и позволили стать успешным журналистом. На первом месте оказалась книга "Общага-на-Крови" Алексея Иванова. "Иванову было 23 года (!!!) года, когда он написал "Общагу-на-Крови". Это книга про Россию как она есть", - сказал популярный блогер. Понимаете, к чему мы клоним? Подсказка: бегом за творением Иванова.

Где: магазин "Дирижабль" на ул. Большая Покровская,46; тел. 434-03-05 и на ул. Белинского, 118, тел. 278-78-47

Сколько стоит: от 320 до 481 рубля