Семейная пара погибла от отравления угарным газом на Бору

В минувшую пятницу, 8 февраля 2019 года, в одном из частных домов в поселке Октябрьский городского округа Бор были обнаружены тела двоих человек – 60-летней женщины и ее 58-летнего мужа.

За день до трагедии до погибшей пары не мог дозвониться их сын. На следующий день он приехал в родительский дом, но смог туда попасть, потому что дверь была заперта изнутри. Пришлось вскрывать замок.

Прибывшие на место происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двух лицам» УК РФ. При осмотре тел погибших видимых телесных повреждений криминального характера не было обнаружено. Специалисты назначили судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, дом, в котором погибли пенсионеры, оборудован газовым котлом. В ходе осмотра следователями были обнаружены посторонние предметы (утеплители и заглушки) в вентиляционных каланах и дымоходе. В изъятых пробах воздуха нашли следы угарного газа.

Обстоятельства трагедии сейчас выясняются. Специалисты просят нижегородцев быть бдительными при использовании газового оборудования: колонок, котлов, плит и духовых шкафов.

- Категорически запрещается самостоятельно переустанавливать, ремонтировать газовые приборы. При неисправности газового оборудования, а также почувствовав запах газа - вызывать работников газовых служб, при этом незамедлительно выключить все газовые приборы, - отметили сотрудники следственного комитета.

Также не забывайте проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.

Напомним, это уже не первый случай гибели людей от отравления угарным газом в Нижегородской области за 2019 год. В начале января в одной из квартир двухэтажного дома на улице Перчанкина в Павлове были обнаружены тела 34-летней женщины и восьмимесячного малыша. После того, как спасатели вскрыли еще одну квартиру, то обнаружили там еще одного погибшего – 44-летнего мужчину. В обеих квартирах находились газовые колонки.