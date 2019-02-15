2019-02-15T12:30:47+03:00
Общество

«Галопремиум»: Кусочек моря в центре Нижнего Новгорода

Уникальная соляная пещера подарит незабываемый отдых нижегородцам
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Фото: «Галопремиум»Фото: «Галопремиум»
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Истосковались по морскому побережью, а до отпуска еще далеко? Теперь выход есть. Уникальная соляная пещера «Галопремиум» с легкостью заменит жителям мегаполиса расслабляющий аромат морского бриза и несравнимую красоту водной глади.

- Уникальность нашего центра в сочетании самого современного оборудования и высочайшем уровне комфорта для наших посетителей, - рассказывают сотрудники. –Наших клиентов ждет ультразвуковой галогенератор четвертого поколения, три изолированные галокамеры и единственная в Нижнем Новгороде фармокопийная соль. Благодаря этому мы можем воссоздать для наших посетителей любой микроклимат – Израильский, Гималайский, Крымский и любой другой.

Фото: «Галопремиум»

Фото: «Галопремиум»

Стены, выложенные из гималайской плитки и кирпича, соль из Мертвого моря, способствующие идеальной осанке кресла премиум-класса – все это поможет вам ощутить несравнимую атмосферу блаженства и наслаждения. А для маленьких посетителей в центре приготовлена отдельная комната со светящимися полами, мультфильмами, игрушками и специальными креслами, приспособленными под детскую осанку.

Фото: «Галопремиум»

Фото: «Галопремиум»

- Ну, а чтобы Вы могли полностью расслабиться и насладиться этим блаженством, мы дополним посещение соляной пещеры кислородными коктейлями, - обещают сотрудники центра «Галопремиум». – Так вы окончательно забудете, что находитесь в центре города и перенесетесь на морское побережье.

КСТАТИ

В преддверии праздников будет особенно актуально проведение романтического свидания в соляной пещере «Галопремиум». Здесь влюбленных ждет уютная атмосфера, приглушенное освещение, приятная музыка, шампанское и фрукты. Все это создаст необычайно романтическое настроение.

- Только представьте белоснежную, искрящуюся кристаллами соли пещеру, где воздух напоминает морской бриз, а нежная подсветка и расслабляющая музыка дарит ощущение полной гармонии! Такая атмосфера идеально подойдет для первого свидания, романтической встречи или предложения руки и сердца.

Фото: «Галопремиум»

Фото: «Галопремиум»

КОНКРЕТНО

Чем полезная соляная пещера?

Улучшение общего самочувствия

Повышение иммунитета

Уменьшение проявления заболеваний

Увеличение уровня гемоглобина в крови

Положительное воздействие на детей

Компания "Центр Галопремиум " осуществляет строительство, ремонт и модернизазацию соляных пещер и комнат.

Мы рекомендуем создавать галоцентр, галокамеру (спелеокамера, соляная пещера) следующим учреждениям:

• SPA-центрам и салонам красоты

• Отелям

• Поликлиникам и другим медицинским учреждениям

• Санаториям, базам отдыха

• Детским садам и школам

• Фитнес-центрам и спортклубам

• Владельцам загородных домов и городских квартир

ИСТОЧНИК KP.RU

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