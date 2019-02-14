Нижегородцы переходят на LTE

Tele2 фиксирует рост востребованности LTE-технологии. По итогам 2018 года через сеть четвертого поколения прошло 45% интернет-трафика нижегородских абонентов компании, что на 12 п.п. больше, чем годом ранее. Каждый второй клиент Tele2 в области сегодня пользуется 4G-устройством.

Востребованность 4G-интернета среди абонентов Tele2 в Нижегородской области стабильно растет: за прошедший год трафик в сети LTE увеличился в 3,7 раз, а доля 4G в общем объеме потребления интернета выросла на 12 п.п. и достигла 45%. Наиболее активные пользователи услуги связи четвертого поколения проживают в столице региона – Нижнем Новгороде. На втором месте – борские и дзержинские абоненты. Также сеть четвертого поколения востребована у клиентов компании из Павловского, Лысковского районов и города Сарова.

Проникновение 4G-устройств в сети Tele2 также стабильно растет. Доля абонентов компании, использующих гаджеты с поддержкой технологии LTE, за прошедший год увеличилась на 17 п.п. и составила 41%.

На фоне растущей популярности 4G-технологии оператор увеличивает емкость действующей сети четвертого поколения в крупных городах и расширяет покрытие в малых населенных пунктах области. По итогам 2018 года количество базовых станций LTE в регионе выросло на 35%, строительство велось в десятках населенных пунктов Воротынского, Сокольского, Городецкого, Лысковского, Богородского, Сосновского, Павловского, Сергачского, Большеболдинского, Воскресенского, Гагинского и других районов области. В результате воспользоваться мобильным интернетом на скорости 4G сегодня могут 90% жителей Нижегородской области.