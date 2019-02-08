В Нижегородской области Tele2 делает ставку на развитие 4G

Мобильный оператор Tele2 подвел итоги технического развития в Нижегородской области за 2018 год. За год компания увеличила покрытие быстрым мобильным интернетом до 89% населения области и ускорила сеть 4G. Преимущества мобильного интернета Tele2 теперь доступны более 3 млн жителей региона.

Востребованность 4G-интернета среди абонентов Tele2 в Нижегородской области стабильно растет: с начала года трафик в сетях LTE вырос в 3,7 раз, а доля 4G в общем объеме потребления мобильного интернета достигла 56%. На фоне массового интереса к технологии оператор сосредоточился на увеличении емкости действующей сети в крупных городах Нижегородской области и расширении покрытия в малых населенных пунктах региона. Кроме того, Tele2 увеличила полосу пропускания частот LTE-сети в диапазоне 1800 МГц. Это позволило увеличить её пропускную способность и повысить скорость передачи данных.

Новые базовые станции LTE появились как в густонаселенных жилых районах с постоянно растущим объемом интернет-трафика, так и в отдаленных населенных пунктах области. Так, высокоскоростной интернет появился в десятках населенных пунктов Воротынского, Сокольского, Городецкого, Лысковского, Богородского, Сосновского, Павловского, Сергачского, Большеболдинского, Воскресенского, Гагинского и других районов региона. Всего в течение 2018 года возможность интернет-серфинга на высоких 4G-скоростях получили еще более 200 тысяч жителей области.

Параллельно с развитием технологии 4G Tele2 продолжает расширять в регионе географию покрытия сети третьего поколения. Это позволяет перераспределить голосовой трафик из сетей 2G, а значит улучшить качество передачи голоса и надежность соединения. В 2018 году доступ к 3G-технологии получили еще 260 тысяч жителей региона.

Преимуществами скоростного мобильного интернета оператора сегодня могут воспользоваться уже более 3 млн нижегородцев.

S (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15%. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.