2019-02-08T16:02:38+03:00
Общество

Стало известно, сколько стоит самая дорогая «однушка» в Нижнем Новгороде

Элитное жилье находится в новостройке на Сергиевской улице [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Элитное жилье находится в новостройке на Сергиевской улицеЭлитное жилье находится в новостройке на Сергиевской улице
Изменить размер текста:

Однокомнатная квартира в новостройке на Сергиевской улице в Нижнем Новгороде попала в топ-10 регионов Приволжского федерального округа с самыми дорогими «однушками». Рейтинг составили эксперты ЦИАН.

Элитное жилье находится в новостройке на Сергиевской улице

Элитное жилье находится в новостройке на Сергиевской улице

- Однокомнатные квартиры - это не всегда самые доступные предложения на рынке недвижимости. К примеру, элитные «однушки» могут превосходить по цене и трех- и четырехкомнатные квартиры массового сегмента, - отмечает пресс-служба базы недвижимости.

Элитное жилье находится в новостройке на Сергиевской улице

Элитное жилье находится в новостройке на Сергиевской улице

В топ-10 вошли Пензенская область (4,3 млн рублей), Кировская область (4,87 млн), Республика Мордовия (5,2 млн), Саратовская область (5,65 млн), Республика Башкортостан (7,1 млн), Пермский край (7,5 млн), Самарская область (7,59 млн), Чувашская Республика (7,9 млн), Нижегородская области (8,5 млн) и Республика Татарстан (10,95 млн).

Элитное жилье находится в новостройке на Сергиевской улице

Элитное жилье находится в новостройке на Сергиевской улице

- Серебро достается Нижнему Новгороду и однокомнатной квартире площадью 86 квадратных метров. Этот лот оформлен в современном стиле с элементами лофт. Помещение спланировано как единое пространство, в котором зона спальни отделена гардинами, - отмечают эксперты ЦИАН.

Элитное жилье находится в новостройке на Сергиевской улице

Элитное жилье находится в новостройке на Сергиевской улице

Осенью «Комсомольская правда» рассказывала о самой дорогой квартиры Нижнего Новгорода. Уютное гнездышко стоимостью 50 миллионов рублей находится на улице Минина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Игорь Норенков: "Проекты, необходимые региону для развития, реализуются в режиме реального времени"
Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области в программе «Герои Волги» рассказал Руслану Станчеву, на какие средства планируется исполнять региональный стратегический документ и как облегчить жизнь бизнесу
Экс-гендиректор издательства «Известия» Эраст Галумов из тюрьмы: «Я больше полугода не мог позвонить своей 80-летней маме»
Скоро год, как известный российский политолог, экономист и крупный издатель содержится под стражей. Правозащитники из ОНК Москвы навестили его в СИЗО «Лефортово»
Новости 24
Пропавшие из нижегородского детсада мальчики найдены
Овцеводство и козоводство получат господдержку в Нижегородской области
Нижегородец задушил бывшую жену в день развода
В Нижнем Новгороде нашелся 15-летний Влад Королев
Нижегородцы смогут увидеть Меркурий невооруженным глазом
Появились подробности ДТП с участием пассажирского автобуса на Гребном канале
Следователи проводят обыски в дзержинской управляющей компании ООО «Управдом-Центр»
Водитель фургона погиб в результате столкновения с грузовиком и легковушкой
В Дзержинске при пожаре погибла 31-летняя женщина
Алексей Сыров покинет пост министра строительства Нижегородской области, - источник
В Нижегородской области сформирована комиссия по отбору кандидатов на пост министра социальной политики
Глеб Никитин поручил Госжилинспекции проверить крыши нижегородских домов на наличие сосулек
Жителя Арзамаса взяли под стражу за ложное сообщение о бомбе
ЕЦМЗ закупит кисломолочную продукцию для детсадов Нижнего Новгорода на 10 млн рублей
Нижегородец случайно стал виновником смерти родного брата
Глеб Андреев назначен первым заместителем главы администрации Дзержинска
Детский сад в ЖК «Цветы» планируют открыть весной 2019 года
Глеб Никитин провел с руководителем Росморречфлота Юрием Цветковым совещание по вопросам строительства низконапорного гидроузла
Обыски прошли у бывшего заместителя мэра Дзержинска Павла Воронина
18-летний парень до смерти избил родного дядю металлическим прутом и ограбил дачницу в Нижегородской области
51-летний Рафик Аванесян пропал в Зеленом Городе, уехав на такси
Мужчина и женщина, угрожая монтажкой, похитили полмиллиона рублей у семейной пары в Нижегородской области
Пятеро детей госпитализированы после отравления хлором в нижегородском фитнес-клубе