Стало известно, сколько стоит самая дорогая «однушка» в Нижнем Новгороде

Однокомнатная квартира в новостройке на Сергиевской улице в Нижнем Новгороде попала в топ-10 регионов Приволжского федерального округа с самыми дорогими «однушками». Рейтинг составили эксперты ЦИАН.

Элитное жилье находится в новостройке на Сергиевской улице

- Однокомнатные квартиры - это не всегда самые доступные предложения на рынке недвижимости. К примеру, элитные «однушки» могут превосходить по цене и трех- и четырехкомнатные квартиры массового сегмента, - отмечает пресс-служба базы недвижимости.

Элитное жилье находится в новостройке на Сергиевской улице

В топ-10 вошли Пензенская область (4,3 млн рублей), Кировская область (4,87 млн), Республика Мордовия (5,2 млн), Саратовская область (5,65 млн), Республика Башкортостан (7,1 млн), Пермский край (7,5 млн), Самарская область (7,59 млн), Чувашская Республика (7,9 млн), Нижегородская области (8,5 млн) и Республика Татарстан (10,95 млн).

Элитное жилье находится в новостройке на Сергиевской улице

- Серебро достается Нижнему Новгороду и однокомнатной квартире площадью 86 квадратных метров. Этот лот оформлен в современном стиле с элементами лофт. Помещение спланировано как единое пространство, в котором зона спальни отделена гардинами, - отмечают эксперты ЦИАН.

Элитное жилье находится в новостройке на Сергиевской улице

Осенью «Комсомольская правда» рассказывала о самой дорогой квартиры Нижнего Новгорода. Уютное гнездышко стоимостью 50 миллионов рублей находится на улице Минина.