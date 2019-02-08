2019-02-08T15:24:04+03:00
Общество

Глеб Никитин встретился с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым

Стороны договорились о совместной работе по развитию самбо в Нижегородской области
Анастасия НАЗАРОВА
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Встреча губернатора с президентом Всероссийской федерации самбо состоялась в Нижегородском кремлеВстреча губернатора с президентом Всероссийской федерации самбо состоялась в Нижегородском кремле
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Рабочая встреча глава региона Глеба Никитина с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым состоялась в Нижнем Новгороде 8 февраля. По информации областной пресс-службы, губернатор подчеркнул значимость самбо для региона. Им занимаются около 7,9 тысячи человек в 18 отделениях спортивных школ.

Встреча губернатора с президентом Всероссийской федерации самбо состоялась в Нижегородском кремле

Встреча губернатора с президентом Всероссийской федерации самбо состоялась в Нижегородском кремле

- Нижегородцы входят в состав сборной страны по самбо в разных группах и завоевывают медали самого высокого достоинства на международных соревнованиях, - подчеркнул Глеб Никитин.

При этом чиновник добавил, что совместными с федерацией усилиями надо развивать Кстовскую школу самбо.

Встреча губернатора с президентом Всероссийской федерации самбо состоялась в Нижегородском кремле

Встреча губернатора с президентом Всероссийской федерации самбо состоялась в Нижегородском кремле

В свою очередь Сергей Елисеев напомнил, что в 2018 году вышло распоряжение главы государства о развитии самбо, и в нем есть обращение к регионам, касающееся разработки плана мероприятий по развитию этого вида спорта.

В итоге стороны договорились о совместной работе по подготовке такого плана в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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