Глеб Никитин встретился с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым

Рабочая встреча глава региона Глеба Никитина с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым состоялась в Нижнем Новгороде 8 февраля. По информации областной пресс-службы, губернатор подчеркнул значимость самбо для региона. Им занимаются около 7,9 тысячи человек в 18 отделениях спортивных школ.

Встреча губернатора с президентом Всероссийской федерации самбо состоялась в Нижегородском кремле

- Нижегородцы входят в состав сборной страны по самбо в разных группах и завоевывают медали самого высокого достоинства на международных соревнованиях, - подчеркнул Глеб Никитин.

При этом чиновник добавил, что совместными с федерацией усилиями надо развивать Кстовскую школу самбо.

Встреча губернатора с президентом Всероссийской федерации самбо состоялась в Нижегородском кремле

В свою очередь Сергей Елисеев напомнил, что в 2018 году вышло распоряжение главы государства о развитии самбо, и в нем есть обращение к регионам, касающееся разработки плана мероприятий по развитию этого вида спорта.

В итоге стороны договорились о совместной работе по подготовке такого плана в Нижегородской области.