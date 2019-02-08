«Ты от меня никогда не уйдешь!»: 33-летний нижегородец, пытаясь удержать возлюбленную, отрубил ей ногу

30-летний ребенок

Долгие годы житель небольшого городка Балахна под Нижним Новгородом Виктор Березин (имя героя изменено – прим. Ред.) был настоящим маменькиным сынком: нигде не учился, не работал, не заводил семью. Единственное, на что он решался без маминого дозволения – это регулярные выпивки.

- Да куда ж он от меня, - вздыхала в ответ на расспросы соседей мать тунеядца. – Так и буду я с ним горе мыкать. Он же у меня сущий ребенок!

Как вдруг незадолго до своего тридцатилетия Виктор встретил девушку – высокая симпатичная брюнетка Таня с первого взгляда покорила сердце убежденного холостяка. 28-летняя красотка хоть и была почти его ровесницей, но выглядела куда более опытной – все-таки за плечами брак, развод и маленькая дочка.

- Слава Богу, с такой не пропадет, - облегченно выдохнула мать, когда сын сообщил ей радостную новость. Чтобы не терять молодых из поля зрения, она тут же предложила жить у нее. Так вместо одного взрослого ребенка старушка обрела двоих – вскоре безработная сожительница сына тоже перекочевала на ее пенсию.

Любовь до потери ноги

Летом жили на подножном корму, обрабатывая огород на даче, а зимой – перебирались в теплую квартирку к матери-пенсионерке. И хотя с финансами была откровенная напряженка, зато эмоции били ключом: громкие ссоры и страстные примирения, бурные уходы и нежные возвращения. За пять лет совместной жизни к этому привыкли и сами молодые, и родственники, и соседи. Поэтому когда в сентябре 2017 года от них вновь послышался шум, никто из местных жителей и глазом не моргнул. А зря.

- Витя, ты меня не любишь! Совсем не любишь! – после очередной порции спиртного девушку особенно пробивало на слезу. – Я от тебя уйду! Не хочу больше этого терпеть!

- А вот и не уйдешь! Я тебя никуда не пущу, - горячился темпераментный возлюбленный.

- Как же ты меня удержишь? – всхлипнула Таня.

- А я тебе…ногу отрублю! – выпалил он первое, что пришло ему в голову.

- Ты? – от неожиданности девушка даже поперхнулась. – А ты сумеешь? Да тебе слабо!

Это уже звучало, как вызов. А перед вызовами да еще со словом «слабо» Виктор не привык отступать. Схватив топор, он со всей силы саданул возлюбленной по ноге. Как говорится, мужик сказал – мужик сделал.

- Ой, - осела красотка, – Попал…

На побелевшей ноге проступила кровь, а сама ступня неуклюже повисла на коже. С перепуга незадачливый возлюбленный даже не знал, куда бежать и как помочь любимой. К счастью, на помощь сыну вовремя подоспела мама – она как раз приехала на дачу с очередной продуктовой авоськой. Побегав по соседям, пенсионерка нашла машину и помогла отвезти порубленную сноху в больницу.

- Как же вас так угораздило? – ахнули врачи, увидев перерубленную надвое ступню.

Стало ясно, что если рассказать правду, то Виктору не миновать тюрьмы. А этого влюбленная девушка допустить не могла. Поэтому пришлось пойти на вранье – дескать, супруг подрубал кусты и случайно попал ей по ноге. Версия хоть и слабенькая, но прокатила – по всем документам травма прошла как бытовая. Вот только самой Татьяне от этого было не легче.

- Ничем не можем вам помочь, - беспомощно разводили руками врачи, разглядывая страшную рану. – Тут уже ничего не сделаешь.

После долгих уговоров и моря слез, врачи все-таки сделали слабую попытку помочь и наложили гипс – авось, как-нибудь само срастется. Но не срослось. Спустя месяц Татьяне сделали операцию и полностью ампутировали поврежденную часть ступни.

Сейчас это громкое дело обсуждает вся Балахна.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Следственный эксперимент со свиной ногой

Впрочем, на отношениях влюбленных все эти события никак не сказались. Царящую между ними идиллию не смогли нарушить ни травма, ни операция. Зато это смог сделать новый поклонник Татьяны, появившийся весной 2018 года. Едва с ее глаз спала пелена влюбленности в Виктора, как она заметила, что в ее организме чего-то не хватает.

- В мае 2018 года девушка написала заявление в полицию, где и рассказала, каким образом получила травму, - сообщили «Комсомолке» в прокуратуре Балахнинского района. – По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с помощью предмета, используемого как оружие». Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет тюрьмы. Со своей стороны девушка требует компенсации морального и физического ущерба в размере 300 тысяч рублей.

Вот только таких денег ни у самого влюбленного, ни у его матери нет и в помине. Максимум, что они смогли наскрести, это пять тысяч рублей. С самим расследованием дела тоже немало хлопот. Главная сложность в том, что спустя год определить механизм получения травмы практически невозможно. Эксперт признает – да, ступня отсечена, да, здоровью причинен тяжкий вред. Вот только каким образом девушка получила эту травму – бог ее знает! Тем более что сам Виктор теперь утверждает, что топор просто швырнул в сторону девушки и случайно в нее попал.

- Тут недавно следственный эксперимент проводили, - рассказывают соседи Виктора. – Собрались полицейские, эксперты – все приехали на дачу. Положили свиную ногу на то место, где Таня сидела, и заставили его топор кидать. Он один раз промахнулся, второй – попал. Вот и трактуй, как хочешь!

Сейчас это запутанное дело о любви и потерянной ноге рассматривается в суде Балахнинского района. Сама девушка на заседания не ходит – то ли мешает травма, то ли не пускает новый возлюбленный. А значит, Виктор теряет последние шансы на примирение.