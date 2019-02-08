2019-02-08T11:34:34+03:00
Общество

«Очень романтично»: В Нижнем Новгороде запустили ночной трамвай

Он начал курсировать по городскому кольцу
Анастасия НАЗАРОВА
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На «двойке» будет работать один вагон по наружному кольцу.На «двойке» будет работать один вагон по наружному кольцу.Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
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Ночной трамвай начал ходить по городскому кольцу в Нижнем Новгороде. Этой радостной новостью мэр Владимир Панов поделился на своей странице в Фейсбуке 8 февраля.

По словам чиновника, курсирует рогатый с 22.00 до 5.30. А следить за его передвижениями можно в режиме онлайн. Для этого нужно зайти на портал map.ttu-nn.ru, запущенный МП «Нижегородэлектротранс».

Глава администрации уточнил, что на «двойке» будет работать один вагон по наружному кольцу.

- Наконец-то принято верное решение по примеру столицы Чехии - Праги. Там ходят девять ночных маршрутов. Нам есть куда расти и развиваться, - отметил Александр Шаганин.

- Ночной общественный транспорт - это палочка-выручалочка для всех, кто любит гулять по ночам, - добавил Антон Зубатов.

- Давно пора! Очень романтично. А для кого-то такой маршрут насущная необходимость, - прокомментировала новость Мария Лукичева.

Некоторые предложили мэру наполнить ночной трамвай «смыслом» по аналогии с новогодним трамваем, который курсировал в январские каникулы и создавал атмосферу праздника.

А позже на линию вышел научный трамвай, в котором после объявления остановок звучали небольшие рассказы о научно-технических достижениях нижегородцев.

НА ЗАМЕТКУ

Остановки на маршруте трамвая №2 (наружное кольцо):

Средной рынок - улица Студеная - улица Ашхабадская - Оперный театр - улица Полтавская - улица Белинского - Сенная площадь - улица Трудовая - Высшая школа экономика - Речное училище - Черный пруд - улица Большая Покровская - улица Добролюбова - улица Нижегородская - улица Маслякова - улица Максима Горького - улица Красносельская - Средной рынок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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