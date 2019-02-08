Игорь Норенков: "Проекты, необходимые региону для развития, реализуются в режиме реального времени"

В прошлом году, как мы помним, более полумиллиона жителей проголосовали за принятие областной Стратегии социально-экономического развития, и сейчас всех волнует, каким образом то, что прописано в этом документе, будет реализовано на практике. Создаётся экспертный совет, которому поручено за этим следить. Расскажите подробнее о его работе.

Процесс принятия Стратегии развития Нижегородской области был сам по себе уникален. С учетом опыта подготовки подобных документов стратегического планирования я могу сказать, что в этой теме есть две основные составляющие. Первая составляющая — формальная: все-таки, это в первую очередь документ. Однако уникальность процесса была в том, что подготовка этого документа вызвала живой, неподдельный интерес со стороны жителей.

Есть еще кое-что, чего мы никак не могли предсказать, например, в 2017 году — я говорю о выходе указа президента Владимира Путина, в котором были обозначены основные направления и ключевые показатели развития страны. Так совпало, и этот документ очень гармонично «влился» в ту работу, которую мы проделали в Нижегородской области.

Благодаря колоссальному труду экспертов, консультантов и представителей общественности, мы смогли в конце прошлого года утвердить Стратегию в федеральном правительстве. Таким образом, мы уложились в отведенные нам сроки, и с 2019 года получили возможность наконец-то приступить к ее реализации.

Пока мы коснулись формальной стороны вопроса, но хотелось бы все-таки поговорить о людях. Изначально далеко не все понимали, зачем Нижегородской области нужна стратегия развития. Сейчас все понимают — без плана невозможно куда-либо двигаться. Вопрос в том, будет ли дальнейшее обсуждение Стратегии публичным? Могут ли граждане войти в состав экспертного совета по реализации документа?

Как вы помните, уже на этапе разработки Стратегии мы постоянно обсуждали ее с населением региона. Очень много общественников входило и в состав экспертных групп. Теперь о том, что будет дальше — по поручению губернатора Глеба Никитина экспертный совет, контролирующий исполнение Стратегии должен быть сформирован в первом квартале 2019 года. Вместе с органами исполнительной власти этот совет будет определять, какие конкретно мероприятия, в какие сроки и за какие средства должны быть исполнены. В частности, он должен принимать стратегические решения на среднесрочную перспективу исходя из трехлетней модели планирования бюджета.

Насколько я понимаю, Стратегия предусматривает большое количество созидательных действий — строительство новых дорог и социальных объектов, формирование комфортной городской среды и так далее. «Диванные» критики, несомненно, скептически будут относиться к попыткам претворения в жизнь тех красивых фраз, которыми наполнен документ. Можете ли вы как-то убедить их в том, что это не пустые слова, что Стратегия действительно будет реализована, и люди действительно заметят улучшения?

Спорить с критиками я не собираюсь. Когда мы занимались подготовкой Стратегии, то активно призывали принять в этом участие и сторонников принятия такого документа, и скептиков. Критиковать готовый документ однозначно проще.

При этом не стоит забывать, что реализация Стратегии, по сути, представляет собой забег на длинную дистанцию. Спортсмен стартует с нуля, планирует свои силы, чтобы пробежать этот марафон, по пути где-то подкрепляет свои силы с тем, чтобы показать лучший результат и прийти к финишу первым. Так и у нас — Стратегия определяет, с какой скоростью мы бежим, на каких этапах лучше остановиться и «померить пульс». Мы понимаем, где и как мы живем сейчас, и что нужно сделать, чтобы, скажем, жить стало лучше.

Звучит красиво. Но когда все-таки мы увидим первые результаты работы — не на бумаге, а в реальной жизни?

Как я уже сказал, работа над Стратегией развития Нижегородской области гармонично совпала с президентским указом, преследующем ту же цель в федеральном масштабе. Был разработан ряд национальных проектов, в реализации которых наш регион будет принимать активное участие. Мероприятия, которые будут проводиться, уже известны, объем их финансирования из федерального и областного бюджетов — как минимум, в трехлетней перспективе — также определен. В целом же все национальные проекты рассчитаны на период до 2024 года.

Пока что из ваших слов следует, что первые заметные результаты работы мы увидим в течение трех лет, поскольку пока бюджет спланирован только на этот период. Я прав?

Это не совсем так. Новые социальные объекты будут появляться ежегодно, как и новые дороги. Проекты, необходимые региону для развития, также реализуются в режиме реального времени.

Еще одна тема, которую я бы хотел с вами обсудить — это инвестиции. Как известно, инвесторам у нас дорога везде открыта: приход денег, особенно извне — это всегда хорошо. В прошлом году благодаря лоббистским возможностям главы региона Глеба Никитина у нас снова начали появляться договоренности по многомиллиардным проектам. Что конкретно сейчас делает ваше министерство для того, чтобы удержать в области имеющихся инвесторов и привлечь новых?

Работа по привлечению инвесторов, безусловно, продолжается. Как вы правильно отметили, большая заслуга губернатора в том, что представители крупных компаний снова разглядели потенциал Нижегородской области.

Деятельность регионального минэкономразвития в этой связи можно разделить на несколько направлений. Прежде всего, это модернизация инвестиционного и делового климата. Мы должны сделать работу правительства с инвесторами максимально открытой и прозрачной, и, кроме того, свести к минимуму все ограничения, которые тормозят приток вложений в нашу экономику. В данном случае я имею в виду снижение количества проверочных мероприятий, а также упрощение получения различной разрешительной документации и техприсоединения новых объектов к инженерным сетям. Этот комплекс работ полностью изложен в виде 12 целевых моделей: мы знаем, каких показателей хотели бы достичь, но, при всем желании, выполнить сразу весь перечень необходимых действий невозможно. В любом случае, есть договоренности по снижению нагрузки на бизнес через упрощение и уточнение существующих регламентов.

Как вы оцениваете работу созданной в прошлом году «Корпорации развития Нижегородской области»? Каков минимальный порог вложений, при котором инвесторам начинают оказывать поддержку?

На самом деле, никаких ограничений мы не устанавливали. Сейчас Корпорация курирует порядка 60 проектов, причем с каждым инвестором работа ведется, что называется, в ручном режиме. У всех разные запросы: одним просто нужен земельный участок, другим — энергетический ресурс, третьим — помощь с подбором площадки. Задача Корпорации как раз и состоит в том, чтобы безболезненно провести бизнес через все регламенты и предоставить ему исчерпывающую информацию о потенциальных возможностях для роста. Вариантов для реализации инвестпроектов в Нижегородской области сейчас очень много.

А иностранные инвесторы в нас еще заинтересованы?

Безусловно. Корпорация тесно сотрудничает с содружеством иностранных инвесторов ICANN. Зарубежные партнеры ценят то, что мы открыты, доступны и говорим им правду.

То есть, бизнес по-прежнему приоритетнее геополитики?

Конечно.

Инструменты поддержки инвесторов в Нижегородской области созданы, Стратегия развития утверждена, и, кроме того, есть федеральный ресурс для ее реализации. Перелом в сознании тех, кто раньше, может быть, опасался вкладывать в регион деньги, по вашим словам, тоже произошел. При этом, однако, эксперты утверждают, что заявленные федеральной и областной властью требования к работе с предпринимателями на уровне муниципалитетов соблюдаются далеко не всегда. Как сделать так, чтобы чиновники и контролирующие органы на всех уровнях действовали добросовестно и не мешали бизнесу?

Эта тема активно обсуждалась с представителями Минэкономразвития РФ на последнем Гайдаровском форуме. Главный вывод этой дискуссии состоял в том, что муниципального контроля за бизнесом вообще-то быть не должно, и в этом еще предстоит разобраться. Закон, по которому органы МСУ могли бы получить какие-то полномочия в этой сфере, пока что находится в Госдуме на стадии первого чтения, и пока ему никто давать ход не собирается.

К слову, круглый стол, на котором это было озвучено, назывался «Контроль как инструмент развития муниципальных территорий». Но при этом важно понимать, что тот «инструмент развития», о котором мы говорили, касался контроля за земельными участками. Если участок в собственности и используется целевым образом — вопросов у местных властей возникать не должно. Если нет — необходимо либо найти владельца, либо получить разрешение у вышестоящих органов исполнительной власти на то, чтобы продать его или каким-то другим образом ввести в оборот. Но этим полномочия МСУ исчерпываются.

Здесь мы полностью согласны с позицией регионального бизнес-омбудсмена Павла Солодкого — необходимо совершенствовать работу с руководителями муниципального контроля, проводить выездные мероприятия, чтобы опытным путем установить, какие контрольные функции муниципалитетов на практике лишь мешают развитию. Пока что мы работаем с отдельными жалобами, по которым не можем оценить ситуацию в целом.