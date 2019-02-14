2019-02-14T14:29:52+03:00
Общество

На первом свидании Глеба и Екатерины Никитиных у машины отказали тормоза

Губернатор Нижегородской области рассказал свою историю любви
Юлия ИСАЕВА
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В преддверии Дня святого Валентина губернатор Нижегородской области рассказал свою историю любвиВ преддверии Дня святого Валентина губернатор Нижегородской области рассказал свою историю любви
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Миллионы людей во всем мире сегодня отмечают День святого Валентина: билеты в кино раскуплены, в цветочных магазинах образовались очереди, а забронировать столик в хорошем кафе уже почти нереально. А с чего начинается история любви? У одних с первого взгляда, у других – с неприязни, а у некоторых – с настоящих испытаний.

Именно к последним относится история любви губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и его жены Екатерины. Они познакомились на работе, трудились в одном отделе. Но настоящие чувства родились в Кронштадте, когда Екатерина и Глеб вместе с коллегами отправились туда на выходные.

Тогда у будущего губернатора была «копейка».

- Я купил её за 300 долларов, ужасно ржавую, во вмятинах. Когда ехали из Кронштадта, отказали тормоза. Стало темнеть, дорога не чищена, никаких платных эвакуаторов в те годы не существовало. И крепкий мороз, -20 градусов, а то и больше, - рассказал Глеб Никитин «Нижегородской правде» накануне Дня всех влюбленных.

Ему пришлось тормозить при помощи первой скорости. Эмоции зашкаливали.

- Нас обгоняют, гудят. Наконец-то добрались до дома, я решил отвезти Катю на такси. Ловили его минут 40, замёрзли фантастически. Когда сели в машину, я сказал: «Катя, надо согреться». Мы заехали в кафе, - поделился губернатор.

Политик запомнил все в мельчайших подробностях. Как его Катя единственный раз за все годы выпила две рюмки водки, чтобы согреться и не заболеть, как провожал ее домой.

- Тогда мы впервые поцеловались. Понял в эту минуту, что теперь никогда и никуда её не отпущу. Так и случилось, - вспоминает Глеб Никитин.

Предложение руки и сердца он сделал в театре во время антракта, а свадьба состоялась в июне. Через пять лет после этого Глеб и Екатерина поженились, а спустя год у них родились близнецы – Петр и Арина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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