Ремонт станции метро «Стрелка» завершится до конца февраля
Министерство строительства Нижегородской области контролирует исполнение подрядчиком гарантийных обязательств на станции метро «Стрелка». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, очередная проверка была проведена вчера, 13 февраля.
Сейчас рабочие ремонтируют потолок зафонарного пространства. Осыпавшаяся штукатурка полностью демонтирована.
Фото: https://vk.com/typical_nn
По словам исполняющего обязанности министра строительства Нижегородской области Анатолия Молева, завершение работ по архитектурной отделке запланировано на конец февраля.
- На сегодняшний день отставания от графика нет, к качеству работ заказчик и эксплуатант – нижегородский метрополитен – претензий не имеют. В марте планируем повторный выезд, чтобы проверить полное исполнение работ, - добавил он.
Фото: https://vk.com/typical_nn
Также на сегодняшний день ведется работа с подрядчиком по завершению второй очереди строительства, прорабатывается вопрос выполнения работ по закреплению грунтов на втором вентиляционном узле.
Напомним, осыпающуюся штукатурку на платформенной части станции нижегородцы заметили еще в прошлом году, через пару месяцев после ее открытия.
С момента открытия станции не прошло даже годаФото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU