Ремонт станции метро «Стрелка» завершится до конца февраля

Министерство строительства Нижегородской области контролирует исполнение подрядчиком гарантийных обязательств на станции метро «Стрелка». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, очередная проверка была проведена вчера, 13 февраля.

Сейчас рабочие ремонтируют потолок зафонарного пространства. Осыпавшаяся штукатурка полностью демонтирована.

Фото: https://vk.com/typical_nn

По словам исполняющего обязанности министра строительства Нижегородской области Анатолия Молева, завершение работ по архитектурной отделке запланировано на конец февраля.

- На сегодняшний день отставания от графика нет, к качеству работ заказчик и эксплуатант – нижегородский метрополитен – претензий не имеют. В марте планируем повторный выезд, чтобы проверить полное исполнение работ, - добавил он.

Фото: https://vk.com/typical_nn

Также на сегодняшний день ведется работа с подрядчиком по завершению второй очереди строительства, прорабатывается вопрос выполнения работ по закреплению грунтов на втором вентиляционном узле.

Напомним, осыпающуюся штукатурку на платформенной части станции нижегородцы заметили еще в прошлом году, через пару месяцев после ее открытия.