«Автолайн в щепки»: Жуткое ДТП с тремя иномарками и автобусом произошло на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде
Около 18:30 13 февраля нижегородцы как обычно добирались по пробкам домой после тяжелого трудового дня. Улица Родионова, которая всегда отличается «бордовым» цветом на картах по вечерам, почти закончилась, и водители облегченно вздохнули: дальше можно свободно ехать.
Но пробка все не заканчивалась. Издалека послышалась сирена «скорой помощи», а интернет-пользователи запаниковали.
- Скорая, полиция, МЧС и реанимация. Автолайн в щепки, перекрыты две полосы, объезжайте, - написали водители в одном из приложений с картами.
В ближайшие часа полтора поток автомобилей в районе ТЦ «Индиго» двигался со скоростью 3-4 километра в час. На перекрестке действительно произошло жуткое ДТП. Столкнулись сразу три иномарки и ГАЗель.
На месте работала бригада медиковФото: Юлия ИСАЕВА
Как сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, в аварию на Казанском шоссе попали «Сузуки», «Шевроле», «Ниссан» и автолайн.
- Водитель ГАЗели не выбрал безопасную дистанцию, - объяснили в ведомстве.
Фото: Светлана Миханкова
Согласно информации, пострадали три человека. Сам водитель ГЕЗели получил черепно-мозговую травму, а еще две женщины из «Шевроле» - ушибы. Всех троих доставили в больницу, осмотрели и отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU