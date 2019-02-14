«Автолайн в щепки»: Жуткое ДТП с тремя иномарками и автобусом произошло на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде

Около 18:30 13 февраля нижегородцы как обычно добирались по пробкам домой после тяжелого трудового дня. Улица Родионова, которая всегда отличается «бордовым» цветом на картах по вечерам, почти закончилась, и водители облегченно вздохнули: дальше можно свободно ехать.

Но пробка все не заканчивалась. Издалека послышалась сирена «скорой помощи», а интернет-пользователи запаниковали.

- Скорая, полиция, МЧС и реанимация. Автолайн в щепки, перекрыты две полосы, объезжайте, - написали водители в одном из приложений с картами.

В ближайшие часа полтора поток автомобилей в районе ТЦ «Индиго» двигался со скоростью 3-4 километра в час. На перекрестке действительно произошло жуткое ДТП. Столкнулись сразу три иномарки и ГАЗель.

На месте работала бригада медиковФото: Юлия ИСАЕВА

Как сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, в аварию на Казанском шоссе попали «Сузуки», «Шевроле», «Ниссан» и автолайн.

- Водитель ГАЗели не выбрал безопасную дистанцию, - объяснили в ведомстве.

Фото: Светлана Миханкова

Согласно информации, пострадали три человека. Сам водитель ГЕЗели получил черепно-мозговую травму, а еще две женщины из «Шевроле» - ушибы. Всех троих доставили в больницу, осмотрели и отпустили домой.