Нижегородцы смогут бесплатно проверить тонометры на точность 11 февраля

Всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!» состоится в Нижнем Новгороде во Всемирный день больного, 11 февраля 2019 года. Ее организатор – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Цель акции заключается в том, чтобы донести до жителей России важность регулярной проверки бытовых тонометров артериального давления на точность показаний для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. В день акции приборы можно будет бесплатно проверить на точность показаний. Пункты проверки будут созданы в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстове, Павлове, Арзамасе, Лукоянове и Сергаче.

- Медицинские устройства нужно периодически проверять на погрешность измерений, и если она превышает допустимый уровень, прибор является неисправным и может дать ложное представление о состоянии здоровья человека. А ведь от результатов измерений тонометра может зависеть своевременность оказания медицинской помощи, – отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Нередко причиной неверных показаний тонометров является нарушение целостности манжет и соединительных элементов частей приборов. В день акции специалисты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области дадут не только заключение о показаниях тонометра, но покажут на практике, какие ошибки допускают жители при самостоятельном измерении давления дома.

В Нижегородском ЦСМ открыта «горячая» линия акции «Будь уверен! Будь здоров! Тел: 8-800-200-22-14 (Нижегородский ЦСМ). Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00.

Адреса проведения акции:

Нижний Новгород: пр.Ленина, 54 (ГБУЗ НО «Городская больница №33», вход в поликлинический корпус, 2 эт. каб. 27)

Время проведения акции: 9.00-18.00

Кстово: ул. Талалушкина, 14 (ГБУЗ НО Кстовская ЦРБ, актовый зал административного здания)

Время проведения акции: 9.00-18.00

Филиалы ЦСМ:

Дзержинск - ул. Студенческая, 31 (филиал ЦСМ);

Павлово – ул. Конопляная, 22 (филиал ЦСМ);

Арзамас - ул.Советская, 1 (филиал ЦСМ);

Лукоянов – ул.Октябрьская, 96 (филиал ЦСМ);

Сергач - пр. Юбилейный, 16 (филиал ЦСМ).

Время проведения акции: с 9.00 до 17.00