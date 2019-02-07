2019-02-07T16:19:19+03:00
Общество

Дом связи, политех и «Дом Фролова» отремонтировали в Нижнем Новгороде

Все три здания являются объектами культурного наследия
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Дом связи, Политех и «Дом Фролова» отремонтировали в Нижнем НовгородеДом связи, Политех и «Дом Фролова» отремонтировали в Нижнем НовгородеФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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В Нижнем Новгороде завершились ремонтные работы на трех зданиях, являющихся объектами культурного наследия, – приемку выполненных работ провели специалисты управления по охране ОКН. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Дом Фролова» - это памятник культурного значения федерального уровня, расположенный на улице Ильинской, купеческий особняк в стиле классицизма, который был построен в 1840-х годах по проекту Георга Кизеветтера.

В Доме связи на площади Горького обновлен фасад. Его строительство началось в стиле конструктивизма в 1932 году, а в 1935 году недостроенное здание претерпело изменения фасада и потолков первого этажа в связи с изменением стилистической направленности. В итоге Дом связи был сдан в 1936 году – и уже в стиле постконструктивизма.

Также ремонт фасадов закончен на здании Индустриального института на улице Минина, 24 – сегодня это Нижегородский государственный технический университет имени Ростислава Алексеева. «Индустриальный институт» представляет собой любопытный пример здания в стиле конструктивизма, сохранившего свой первоначальный архитектурный облик: простые геометрические формы, широкие «лежачие» окна и минимум украшений: четыре колонны-пилястры со стороны набережной и венчающие их скульптуры студентов с книгами и чертежами в руках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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