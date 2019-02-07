2019-02-07T14:41:13+03:00
Происшествия

«Собачки ПДД соблюдали больше, чем эти два клоуна»: видео жесткой аварии в Арзамасе появилось в сети

К счастью, в столкновении пострадали только сами автомобили
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Собачки ПДД соблюдали больше, чем эти два клоуна»: видео жесткой аварии в Арзамасе появилось в сети«Собачки ПДД соблюдали больше, чем эти два клоуна»: видео жесткой аварии в Арзамасе появилось в сетиФото: СОЦСЕТИ
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Видео страшного дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Арзамасе накануне, 6 февраля 2019 года, появилось в сети. Запись начинается идиллически: небольшая стая собак дружно переходит проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Вдруг, когда светофор уже загорается желтым, на перекресток вылетают сразу два автомобиля. Белая «Лада Ларгус» пытается проскочить прямо, а темный «Фольксваген Пассат» хочет успеть свернуть налево. Итог – почти лобовое столкновение.

К счастью, в аварии пострадали только автомобили – но повреждения у них достаточно серьезные. А вот мнения комментаторов в социальных сетях относительно того, кто виновен в этой аварии, разделились.

- У «Ларгуса», видимо, был последний шанс проехать перекресток, топил до победного! – возмущается Максим Самойлов.

- По-любому у «Пассата» нет прав и никогда не было, - придерживается другой точки зрения Руслан Романов.

- Собачки тут ПДД соблюдали больше, чем эти два клоуна, - замечает Максим Neon.

Пер. Парковая и пр.Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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