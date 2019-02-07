2019-02-07T14:36:56+03:00
Общество

Наталья Водянова: «Я испытываю опасение за будущее своей сестры»

Супермодель поддержала проект закона о распределенной опеке над инвалидами
Анастасия НАЗАРОВА
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У 31-летней сестры Водяновой аутизм и ДЦП.У 31-летней сестры Водяновой аутизм и ДЦП.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Супермодель и благотворитель Наталья Водянова приехала в Москву, чтобы выступить на пресс-конференции, посвященной проекту закона о распределенной опеке над недееспособными и частично дееспособными гражданами России.

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Наталья Водянова на пресс-конференции, посвященной закону о распределении опеке
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- Как сестра молодой женщины с особенностями развития и основатель организации, которая помогает таким людям и их семьям, я испытываю постоянное опасение за будущее как своей сестры, так и за судьбы тысяч людей, которые находятся в такой же ситуации, - написала Водянова в своем Инстаграме 6 февраля.

По мнению всемирно известной модели, принятие этого закона будет способствовать развитию системы поддержки семей с людьми с ментальной и физической инвалидностью.

- Он заложит основу системы сопровождаемого проживания на государственном уровне, - добавила нижегородка.

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Супермодель с мамой и сестрой Оксаной в сентябре 2018 года.
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Наталья пояснила, что сейчас опекуном тех, кто находится в интернатах, является администрация учреждения. В случае принятия закона заработает механизм внешнего опекунства, который, считает модель, позволит родителям, родственникам, друзьям и благотворительным фондам наряду с интернатами исполнять функции опекуна или попечителя.

- В руках наших законодателей возможность справиться с несправедливостью, - заключила Водянова.

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Это моя сестра Оксана, она помогла мне поверить в себя, она очень особенная.
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Супермодель знает, о чем говорит, как никто другой. У ее 31-летней сестры Оксаны, проживающей вместе с матерью в Нижнем Новгороде, аутизм и ДЦП. Молодая женщина ходит в центр поддержки семьи фонда «Обнаженный сердца», учрежденного самой Натальей.

В 2015 году особенная сестра «Нижегородской Золушки» оказалась в центре скандала. Оксана в сопровождении няни пришла в кафе «Фламинго» в Автозаводском районе, где она зашла за барную стойку. А когда ее попросили выйти, в знак протеста стала биться головой о стену. Закончилось все в полиции, было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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