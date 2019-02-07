Жители нижегородской глубинки вышли на митинг из-за огромных счетов за отопление

Стихийный митинг устроили жители поселка Гремячево городского округа Кулебаки 6 февраля. Поводом послужили неприлично большие счета за ЖКУ по итогам января.

- Десять тысяч нужно заплатить за двушку. А у многих зарплаты по тринадцать тысяч, - негодует народ.

Однако массовое собрание, по мнению жителей, особо ни на что не повлияло.

- Многие проверки и действия обещали сделать до 5 марта. И предоставить отчет. Но не стоит складывать руки и бездействовать. Нужно идти дальше и рассчитывать в первую очередь на себя, - говорится в сообществе поселка в соцсети «Вконтакте».

Между тем в Госжилинспекции Нижегородской области «Комсомолке» сообщили, что специалисты уже выясняют обстоятельства роста платежей за жилищно-коммунальные услуги.

- По предварительной информации, к увеличению сумм в квитанциях привела ежегодная корректировка платы за коммунальную услугу по отоплению. Фактические объемы потребления тепловой энергии по общедомовым приборам учета в 2018 году отличаются в большую сторону от показаний приборов учета в 2017 году - по погодным условиям в 2018 году было потрачено больше тепловой энергии, чем годом ранее, - пояснили в ГЖИ.

Если жители считают, что сумма платежей в квитанциях не обоснована, следует направлять в жилинспекцию письменные обращения с приложением копий платежек.

В ГЖИ заверили, что по каждому обращению будет проведена проверка. Выявят нарушения - выдадут предписание на проведение перерасчета.

Ранее «Комсомольская правда» писала про аналогичную ситуацию с квитанциям за январь в Шахунье. Жители забили тревогу в соцсетях: «У нас 66 квадратов, только за отопление пришло девять тысяч». Проверка, проведенная Региональной службой по тарифам, показала: повышение роста платы за отопление с 1 января 2019 года не связано с ростом тарифов на тепловую энергию. В чем тогда дело, сейчас выясняет Государственная жилинспекция.