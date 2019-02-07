Построенной к ЧМ-2018 станции метро «Стрелке» потребовался ремонт

- Наконец-то ремонт! - подумали горожане, когда увидели рабочих, забравшихся в архитектурные люстры на платформе «Стрелки». Хотя и года не прошло с момента открытия новой станции нижегородской подземки.

Накануне рабочие демонтировали штукатурку над архитектурными лампами. Фото: https://vk.com/typical_nn

Осыпающуюся штукатурку на платформенной части станции, построенной к чемпионату мира по футболу-2018, нижегородцы заметили еще в прошлом году.

- Либо шпатлевки изначально не было, либо она уже вся отвалилась. Тогда неясно, что освещают эти лампы. В некоторых местах видно, как шпатлевка кусками валяется в корпусах. Дыры в потолке тоже хорошо видно, - говорилось в паблике «Типичный Нижний».

Еще в прошлом году нижегородцы заметили осыпающуюся штукатурку на платформе. Фото: https://vk.com/typical_nn

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» обратилась за комментарием в Главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей». Там рассказали, что генеральный подрядчик ООО «СК «УС-620» выполняет работы в порядке гарантийных и договорных обязательств. Ему предстоит покрасить и облицевать потолки под люстрами на платформе перфорированными металлическими панелями.

Еще в прошлом году нижегородцы заметили осыпающуюся штукатурку на платформе. Фото: https://vk.com/typical_nn

- На сегодняшний день полностью демонтирована штукатурка. И подрядная организация приступила к архитектурной отделке потолков под архитектурными люстрами платформенной части в рамках гарантийных обязательств, - уточнили в МКУ «ГУММиД».