2019-02-07T10:58:30+03:00
Спорт

«Футбольный праздник продолжается!»: сборные России и Кипра встретятся на стадионе «Нижний Новгород» в рамках отборочного турнира ЧЕ-2020

Матч состоится в 21:45 11 июня 2019 года
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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«Футбольный праздник продолжается!»: сборные России и Кипра встретятся на стадионе «Нижний Новгород» в рамках отборочного турнира ЧЕ-2020«Футбольный праздник продолжается!»: сборные России и Кипра встретятся на стадионе «Нижний Новгород» в рамках отборочного турнира ЧЕ-2020Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Нижегородцы, скучающие по незабываемой атмосфере Чемпионата мира по футболу, могут смело радоваться – футбольный праздник в столице Приволжья продолжается! Стадион «Нижний Новгород» примет один из первых домашних матчей в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы – 2020 – национальная сборная сыграет на газоне нижегородской арены со сборной Кипра. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

- Первые два домашних матча в рамках отборочного турнира ЧЕ-2020 сборная России проведет в Саранске и Нижнем Новгороде. 8 июня в 19:00 на «Мордовия Арене» россияне сыграют со сборной Сан-Марино, а в 21:45 11 июня подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Кипра, - отмечается в сообщении.

Напомним, оба стадиона летом 2018 года принимали игры Чемпионата мира FIFA 2018, а в сентябре в Нижнем Новгороде прошел также отборочный матч Чемпионата Европы-2019 U-21 между молодежными сборными России и Сербии.

Кстати, дата 11 июня для нижегородцев на редкость удачная – мало того, что на следующий день отмечается государственный праздник День России, а значит, после позднего матча можно будет выспаться, так еще и Нижний Новгород будет праздновать в этот день свое 798-летие. Так что гостям матча точно стоит остаться после игры еще как минимум на денек!

- Уверен, что 11 июня у нас будет полный аншлаг, а матч навсегда станет частью истории региона. Символично, что игра пройдет накануне Дня России и Дня города. Надеюсь, что это придаст дополнительных сил нашей сборной, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Наследие Чемпионата – востребовано и служит популяризации футбола. Хочется пожелать сборной России удачи в отборочном туре!

ИСТОЧНИК KP.RU

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