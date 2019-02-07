2019-02-07T10:30:05+03:00
Происшествия

Автобус с пассажирами протаранил грузовик в Нижнем Новгороде

В ДТП пострадали более 20 человек [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Авария произошла на Гребном канале утром 7 февраля.Авария произошла на Гребном канале утром 7 февраля.Фото: предоставлено очевидцем
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Пассажирский автобус врезался с грузовиком на Гребном канале Нижнего Новгорода 7 февраля. Об этом сообщает пресс-службы ГУ МВД России по региону со ссылкой на Управление ГИБДД.

В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с грузовиком.

Столкновение произошло по вине водителя ПАЗа, который не справился с управлением. Сначала силовики заявили, что ранения получили 13 пассажиров автобуса, однако позже появилась информация о 23 пострадавших.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего только предстоит выяснить.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Как уточняется на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение об аварии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 7 февраля в 8.03.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Авария произошла на Гребном канале утром 7 февраля. Фото: предоставлено очевидцем

Авария произошла на Гребном канале утром 7 февраля.Фото: предоставлено очевидцем

ИСТОЧНИК KP.RU

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