Автобус с пассажирами протаранил грузовик в Нижнем Новгороде

Пассажирский автобус врезался с грузовиком на Гребном канале Нижнего Новгорода 7 февраля. Об этом сообщает пресс-службы ГУ МВД России по региону со ссылкой на Управление ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/690528" frameborder="0"></iframe> В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с грузовиком.

Столкновение произошло по вине водителя ПАЗа, который не справился с управлением. Сначала силовики заявили, что ранения получили 13 пассажиров автобуса, однако позже появилась информация о 23 пострадавших.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего только предстоит выяснить.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Как уточняется на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение об аварии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 7 февраля в 8.03.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области