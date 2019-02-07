Автобус с пассажирами протаранил грузовик в Нижнем Новгороде
Пассажирский автобус врезался с грузовиком на Гребном канале Нижнего Новгорода 7 февраля. Об этом сообщает пресс-службы ГУ МВД России по региону со ссылкой на Управление ГИБДД.
В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с грузовиком.
Столкновение произошло по вине водителя ПАЗа, который не справился с управлением. Сначала силовики заявили, что ранения получили 13 пассажиров автобуса, однако позже появилась информация о 23 пострадавших.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего только предстоит выяснить.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
Как уточняется на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение об аварии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 7 февраля в 8.03.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
Авария произошла на Гребном канале утром 7 февраля.Фото: предоставлено очевидцем
ИСТОЧНИК KP.RU