Любовь с первого лайка

4G – это быстро. Технология четвертого поколения создана специально для скоростной передачи данных. Чтобы ваши «валентинки» долетели любимым еще быстрее, Tele2 в Нижегородской области в прошлом году ускорила сеть 4G вдвое. А количество адресатов пусть останется на вашей совести

Фото: Tele2

4G – там, где ты. Все города, райцентры, места загородного отдыха нижегородцев уже покрыты стабильным 4G от Tele2. За прошлый год оператор увеличил число базовых станций в области еще в полтора раза. Общайтесь с любимыми, где бы вы ни были!

Фото: Tele2

4G круче. Гаджеты с поддержкой технологии четвертого поколения функциональнее, современнее и удобнее. А цены на них уже давно не бьют по карману. Чем не повод порадовать любимую? В салонах связи Tele2 такой смартфон обойдется не дороже хорошего букета роз. Что, впрочем, не мешает вам подарить и розы тоже.

Фото: Tele2

4G любят все. Популярность технологии постоянно растет. За последний год число 4G-гаджетов в сети Tele2 выросло в 2 раза, технологией сегодня пользуется каждый второй абонент в области. И это по любви!