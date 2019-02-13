Следственный комитет назвал виновного в обрушении дома на Бору

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту частичного обрушения жилого дома на Бору. Установлено, что виновным был прораб, который дал указания рабочим задание об откопке траншеи меньшей шириной, чем предусмотрено проектом, в результате чего и произошел инцидент.

Напомним, трагедия случилась 15 октября на улице Михалова. В то время на объекте проводились плановые работы по капремонту. К счастью, в обрушившихся квартирах никто не проживал, поэтому погибших и пострадавших в результате происшествия не было.

СК тогда возбудил уголовное дело по статье «Нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба».

Также, по словам следователей СУ СК РФ по Нижегородской области, «подозреваемый не осуществил контроль за состоянием техники безопасности при производстве указанными лицами работ, не принял мер к устранению выявленных недостатков, допустил нарушения строительных нор».

Свою вину мужчина полностью признал. Причиненный ущерб уже возмещен потерпевшим жителям в полном объеме. В настоящее время назначены меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.