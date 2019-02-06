Кроссовер повис над обрывом на набережной Федоровского
Черный внедорожник BMW повис над обрывом на набережной Федоровского 6 февраля. По словам очевидцев, это случилось ночью, однако позвонить в ГИБДД было решено лишь на утро.
Кроссовер повис над обрывом в Нижнем Новгороде.
- Пешеходная зона! Как он туда проехал, непонятно. Увидели его из окна. Скорее всего, пьяный. Вызвали ГИБДД. Главное, чтобы не кувыркнулся вниз, - сообщил аноним в соцсетях.
Кроссовер повис над обрывом на набережной ФедоровскогоФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Местные жители спустились к машине, однако ни водителя, ни пассажиров там не обнаружили.
Кроссовер повис над обрывом на набережной ФедоровскогоФото: Роман ИГНАТЬЕВ
«Комсомолка» связалась с пресс-службой УГИБДД по Нижегородской области и выяснила, что никто в результате ДТП не пострадал. Да и водитель вроде как был трезвым.
В пресс-службе ГУ МЧС России по региону изложили свою версию случившегося.
- Водитель ехал-ехал, а потом оставил там машину и ушел. На место выезжали сотрудники спасательно-аварийной службы. Они установили, что автомобиль не представляет никакой угрозы: внутри никого нет, повреждений у машины тоже нет, - пояснили в пресс-службе МЧС.
А раз водитель о помощи не просил, то и вытаскивать авто оттуда никто не стал.
На место прибыли сотрудники ГИБДД и МЧСФото: Роман ИГНАТЬЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU