2019-02-06T16:38:46+03:00
Происшествия

Кроссовер повис над обрывом на набережной Федоровского

На место прибыли сотрудники ГИБДД и МЧС [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Кроссовер повис над обрывом на набережной ФедоровскогоКроссовер повис над обрывом на набережной ФедоровскогоФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Черный внедорожник BMW повис над обрывом на набережной Федоровского 6 февраля. По словам очевидцев, это случилось ночью, однако позвонить в ГИБДД было решено лишь на утро.

Кроссовер повис над обрывом в Нижнем Новгороде.

- Пешеходная зона! Как он туда проехал, непонятно. Увидели его из окна. Скорее всего, пьяный. Вызвали ГИБДД. Главное, чтобы не кувыркнулся вниз, - сообщил аноним в соцсетях.

Кроссовер повис над обрывом на набережной Федоровского Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кроссовер повис над обрывом на набережной ФедоровскогоФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Местные жители спустились к машине, однако ни водителя, ни пассажиров там не обнаружили.

Кроссовер повис над обрывом на набережной Федоровского Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кроссовер повис над обрывом на набережной ФедоровскогоФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Комсомолка» связалась с пресс-службой УГИБДД по Нижегородской области и выяснила, что никто в результате ДТП не пострадал. Да и водитель вроде как был трезвым.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону изложили свою версию случившегося.

- Водитель ехал-ехал, а потом оставил там машину и ушел. На место выезжали сотрудники спасательно-аварийной службы. Они установили, что автомобиль не представляет никакой угрозы: внутри никого нет, повреждений у машины тоже нет, - пояснили в пресс-службе МЧС.

А раз водитель о помощи не просил, то и вытаскивать авто оттуда никто не стал.

На место прибыли сотрудники ГИБДД и МЧС Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На место прибыли сотрудники ГИБДД и МЧСФото: Роман ИГНАТЬЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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