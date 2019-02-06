Жители Шахуньи получили квитанции по квартплате с шокирующими суммами

Получив в конце января платежки за коммунальные услуги, жители Шахуньи ахнули.

- У нас 66 квадратов (жилой площади. - Прим. ред.), только за отопление пришло девять тысяч, - пожаловалась возмущенная жительница города в соцсетях, пожелавшая остаться анонимом.

В комментариях под постом выяснилось, что счет за отопление у многих превысил пять-шесть тысяч рублей, а общая платежка за коммуналку достигла десяти тысяч.

Аналогичной историей поделилась Илона Лимонова, чьи родители живут как раз в Шахунье.

- Хочется узнать, кто устанавливает такие тарифы за отопление в Нижегородской области. За январь пришла платежка с суммой почти девять тысяч рублей. Топятся щепками, а не золотом. Ведь есть еще и другие платежи. Просто в шоке! - заявила нижегородка.

Она настаивает: платежек с такими цифрами в городе с населением в 20 тысяч человек и низкими зарплатами быть не должно. Ее мнение разделяет жительница Богородского района Елена Коробкова. Со слов женщины, за однокомнатную квартиру в области она платит, как за трехкомнатную в областном центре.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» выяснила, что Региональная служба по тарифам провела проверку и выяснила, что повышение роста платы за коммунальную услугу по отоплению с 1 января 2019 года не связано с ростом тарифов на тепловую энергию, установленных для АО «Нижегородская коммунальная компания». Получается, что к гигантским цифрам в квитанциях привело нечто другое. А что именно, предстоит выяснить Государственной жилищной инспекции Нижегородской области, которая проводит проверку обоснованности сумм, указанных в платежных документах жителей Шахуньи.

В Региональной службе по тарифам отметили, что с 1 января 2019 года платежи за ЖКХ в Нижегородской области увеличились на 1,7% из-за роста НДС до 20%. И если с 1 июля по 31 декабря 2018 года для жителей Шахуньи был установлен тариф в размере 3541,33 рубля/Гкал, то с 1 января по 30 июня 2019 года он составляет 3601,36 рубля/Гкал (в городском округе Шахунья - 3714,98 рубля/Гкал и 3777,95 рубля/ Гкал соответственно).

Напомним, что в похожей ситуации весной 2018 года оказались жители Автозавода и части Ленинского района. Требовать отмену перерасчета за тепло нижегородцы отправились на улицу. Первый митинг прошел на проспекте Ильича, второй - у здания администрации Автозаводского района. А третья встреча негодующих жителей состоялась на площадки возле ТЦ «Перекресток». Тогда глава региона Глеб Никитин провел переговоры с гендиректором ОАО «ЕвроСибЭнерго» Вячеславом Соломиным, по результатам которых губернатор заявил: перерасчеты будут скорректированы на ноль.

- Если кто-то из автозаводцев уже оплатил квитанцию с завышенными суммами за отопление, деньги будут учтены в следующих платежках, - заключил Никитин.