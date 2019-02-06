«Фашисты стали героями?»: Нижегородку возмутила афиша концерта ко Дню защитника Отечества

Мимо сомнительной афиши в Нижнем Новгороде проходили десятки, если не сотни людей, но несостыковку заметили единицы. В их числе оказалась Валерия Петрянина, которая и забила тревогу на своей странице в Фейсбуке.

- У нас в Нижнем Новгороде на автобусной остановке министерство культуры повесило плакат: «Героям былых времен». На плакате изображены фашистские самолеты Арадо-234 и Ме-262, на крыльях видны кресты, - написала нижегородка. - В голове не укладывается. Фашисты вместе с советскими офицерами стали героями. Я уж молчу про политрука левшу. Каким защитникам и чьего Отечества мы поем славу?

Жители подхватили волну негодования и напомнили, что на афише неплохо бы смотрелась военная техника, которую в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов производили в родном Горьком.

- Здесь было сделано тридцать процентов всех истребителей ВОВ, самая массовая пушка ЗиС-3, каждый второй грузовик, каждая вторая подлодка и огромное число танков. Как бы это все наше, родное, красиво смотрелось на плакате. Восемьсот восемьдесят человек ушли на фронт, треть не вернулась… - с горечью выдал Сергей Сипатов.

- Это еще раз доказывает, что к таким вещам надо относиться бережно. Всегда найдется человек, который знает больше и у которого будет за это болеть душа, - добавила Татьяна Грачева.

Неловкую ситуацию с фашистами на концертной афише прокомментировала руководитель отдела по связям с общественностью Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина Анна Ермакова. Она подтвердила, что афиша сделана по заказу театра. И, кстати, ее уже демонтировали.

- Концерт, заявленный художественным руководством, состоится. Жаль, что никто не заметил этого конфуза… - сказала экс-директор театра. - Честно говоря, стыдно. Но я тоже не поняла нелепости, хотя и ходила мимо много раз. Очевидно, человек, который утверждал этот плакат, тоже не подозревал такой оплошности. Мне стыдно.

В минкульте «Комсомольской правде - Нижний Новгород» пояснили, что с ведомством никто не согласовывал афишу концерта «Героям былых времен».

- В соответствии с уставом театра выпуск афиш целиком находится в компетенции самого театра, - говорится в ответе на запрос. - Руководству учреждения культуры указано на более внимательный и профессиональный подход при выпуске и изготовлении рекламной продукции.

Афиша с фашистами в Нижнем Новгороде - цветочки по сравнению с плакатами, установленными в Кургане к 9 Мая. Местные жители насчитали аж десять ошибок! Так, народный художник СССР Дейнека стал ДайнекО, Севастополь - СевОстополем, а оборона - обороННой.