Крупный пожар на заводе «РУМО» в Нижнем Новгороде: В тушении было задействовано больше ста человек

Этой ночью жители нижней части города могли наблюдать гигантский столб дыма, поднимающийся в небо.

- Вот это зарево! – удивлялись горожане, наблюдая за пожаром из своих окон. – Не иначе как что-то серьезное вспыхнуло.

Как вскоре выяснилось, среди ночи пожар начался на трансформаторной подстанции на обанкротившемся заводе «РУМО».

- Это было отдельно стоящее здание, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – В ходе тушения было ликвидировано возгорание на площади 50 квадратных метров. Учитывая особенности тушения такого рода объектов, здание сначала нужно было обесточить, а потом уже начать работы по тушению. В общей сложности, на это ушло два часа. Всего в тушении этого пожара были задействованы 108 человек и31 единица техники, в том числе 88 спасателей ГУ МЧС России по Нижегородской области.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Уже ночью пожар был полностью потушен.