2019-02-06T12:18:56+03:00
Происшествия

Крупный пожар на заводе «РУМО» в Нижнем Новгороде: В тушении было задействовано больше ста человек

Как оказалось, на обанкротившемся предприятии вспыхнула трансформаторная подстанция [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Сильный пожар на заводе «РУМО» в Нижнем Новгороде.Сильный пожар на заводе «РУМО» в Нижнем Новгороде.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Этой ночью жители нижней части города могли наблюдать гигантский столб дыма, поднимающийся в небо.

- Вот это зарево! – удивлялись горожане, наблюдая за пожаром из своих окон. – Не иначе как что-то серьезное вспыхнуло.

Как вскоре выяснилось, среди ночи пожар начался на трансформаторной подстанции на обанкротившемся заводе «РУМО».

- Это было отдельно стоящее здание, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – В ходе тушения было ликвидировано возгорание на площади 50 квадратных метров. Учитывая особенности тушения такого рода объектов, здание сначала нужно было обесточить, а потом уже начать работы по тушению. В общей сложности, на это ушло два часа. Всего в тушении этого пожара были задействованы 108 человек и31 единица техники, в том числе 88 спасателей ГУ МЧС России по Нижегородской области.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Уже ночью пожар был полностью потушен.

Пожар на заводе "РУМО" в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Жильцы сгоревшей коммуналки судились с соседом снизу: «Нас с нижней квартирой разделяла буквально фанерка»
Чтобы увеличить высоту потолков, американец, владевший до дочери Башмета квартирой на 5-м этаже, убрал весь потолок, в том числе и жаропрочный слой. И эту перепланировку признали законной [видео]
Жильцы сгоревшей коммуналки судились с соседом снизу: «Нас с нижней квартирой разделяла буквально фанерка»
Чтобы увеличить высоту потолков, американец, владевший до дочери Башмета квартирой на 5-м этаже, убрал весь потолок, в том числе и жаропрочный слой. И эту перепланировку признали законной [видео]
Новости 24
Движение маршрутов трамваев №№ 3 и 21 временно закрыто в Нижнем Новгороде
Мать-одиночку из Балахны осудили за издевательство над двухлетним сыном
Экс-директор павловской школы Любовь Сачкова станет заместителем мэра Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде продлена работа вестибюля №1 станции метро «Кировская»
За минувшие сутки с улиц Нижнего Новгорода вывезено 18,7 тысячи кубометров снега
Заместителем мэра Нижнего Новгорода по вопросам образования станет Любовь Сачкова
Общественники призывают мэрию отказаться от строительства церкви в сквере на улице Прыгунова
Муниципальное предприятие «Инженерные сети» возглавил Сергей Кашеваров
Мужчина поджег любовницу из ревности в Нижегородской области
Непрерывная велодорожка может появиться на улице Пермякова
Два человека погибли в автомобильной аварии в Лысковском районе
Инструктора по физкультуре осудили в Выксе за гибель подростка в бассейне
Резкое похолодание до -20 градусов ожидается в Нижегородской области
Первенство ПФО по бальным танцам состоялось при поддержке «ЛУКОЙЛа» в Кстове
Пакгаузы на Стрелке станут частью международного фестиваля Intervals 2019
Новый абонентский пункт ООО «Центр-СБК» открылся на Бору
Влюбленные смогут пройти в нижегородский зоопарк по одному билету 14 февраля
Более 434,5 тысячи кубометров снега вывезено с нижегородских улиц в январе
Дмитрий Гительсон приступил к обязанностям заместителя мэра Нижнего Новгорода
Директор ДУКа в Кстовском районе получил 3 года условно
Более миллиарда рублей выделят на развитие кластера Арзамас-Дивеево-Саров из федерального бюджета
Соревнования по лыжным гонкам состоялись в Кстовском районе при поддержке «ЛУКОЙЛа»
Смертность от онкологии снизилась на 25% в Нижегородской области
Ледяной дождь, мокрый снег и гололед снова ожидаются в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин провел рабочую встречу с директором Ассоциации инновационных регионов России
Экс-мэр Арзамаса подозревается в махинациях с землей
Тепло вернулось к жителям дома №12 по улице Медицинской после вмешательства городской администрации
Три человека пострадали по вине неосторожного водителя в Семеновском районе
Глеб Никитин: «Нижегородская область на первом месте по количеству финалистов «Лидеров России» в этом году»