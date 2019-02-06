Павел Солодкий: «Количество обращений предпринимателей сократилось в 2018 году в 5,5 раз»

- Вас переназначили на следующую пятилетку на должности уполномоченного по защите прав предпринимателей Нижегородской области. Нет ощущения профессионального выгорания? Усталости нет?

- Усталости нет. Наоборот появился профессионализм. Пять лет назад мы с нуля начали – одни из первых в России создавали аппарат уполномоченного. Сейчас уже есть практика, появилось понимание, есть желание помочь. Что очень приятно – в 2018 году количество обращений предпринимателей в центр, по отношению к 2017 году, сократилось практически в пять с половиной раз.

- По поручению главы региона Глеба Никитина во всех муниципалитетах области назначены так называемые инвестиционные уполномоченные. Звучит вычурно, слишком умно уж. Что это такое? Зачем это создано? Кто эти люди? Чем они будут заниматься?

- Конечно, нужно понимать, это не от расширения числа чиновников. Должность занимает или сам глава, или его заместитель. Мы понимаем, что в экономической ситуации, в которой мы находимся, борьба за инвестиции ведется очень жестко. Хочется, чтобы в каждом районе (и губернатор на встрече с предпринимателями в декабре обозначил это весьма четко) появился ответственный человек, который знает все формы поддержки, все возможные субсидии предпринимателям. Многое будет зависеть от профессионализма этого человека.

- Получается, это общественная нагрузка для глав районов… Какая у них мотивация?

- Как правило, они и так отвечали за экономику. Но здесь появляется KPI и те проекты, которые уже сейчас начинаются, должны реализоваться. В районах нужно обратить внимание, в первую очередь, на тех людей, которые там живут, там созидают. Многие готовы поменять форму бизнеса. В 90-е они там киоски ставили, потом кафешки маленькие. Сейчас, когда приходят крупные сети как «Пятерочка», они должны снова найти себя. Уполномоченные, в первую очередь, должны этим людям показать, куда двигаться на этой территории.

- Сначала своим, а потом всем приезжим. Понятно. В ходе презентации «Стратегии развития региона» губернатор отметил, и мы все это слышали, что нагрузка на бизнес должна быть сбалансированной. Сейчас мы говорим о проверках бесконечных, о штрафах. У нас уже притча во языцех, что открыл бизнес – встречай бесконечно пожарных, саннадзор и т.д. Официальная статистика такова, что действительно количество проверок снизилось. Вы подтверждаете этот факт?

- Общее количество плановых проверок сокращается из года в год. За этим очень жестко следит прокуратура области. Но мы фиксируем, что много проводится внеплановых проверок по жалобам. И это естественно. Мы смотрим на то, чтобы не было анонимных обращений, потому что, давайте будем говорить честно, некоторые нерадивые предприниматели пытаются руками контрольно-надзорных органов устранить конкурента. И, конечно, некоторые контрольно-надзорные органы злоупотребляют административным расследованием. То есть дело возбуждается, проводится, усиленно запрашиваются документы, проводятся опросы. В результате 80% показывают – все хорошо. Конечно, предприниматель находится в стрессовой ситуации.

Два года осуществляется реформа надзорных органов. Значительные изменения мы видим, потому что реализуется сказанное с трибуны президентом России Владимиром Владимировичем Путиным – сначала предупреждение, потом штрафы. Сегодня федеральные структуры стараются это исполнять. Ежеквартально они отчитываются перед предпринимателями по тематикам – все пожарные, Роспотребнадзор и т.д.

- А региональные органы?

- Не все региональные органы вовлечены в реформу, а до муниципальных еще и дело не дошло. У них, как правило, стоит план в бюджете для исполнения и они продолжают его реализовывать.

- Как это связано со снижением тарифов? Что делать для этого?

- Министерство экономики курирует этот вопрос, и мы совместно работаем. Я думаю, будет, как и два года назад с федеральными контрольно-надзорными органами. В 2019 году будет проведен ряд мероприятий с муниципальными органами и взят на контроль качество их работы.

- То есть тему дожмете? Везде на всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном - будет соответствие. Сколько жалоб вы получили в прошлом году со стороны предпринимателей?

- Мы получили около 400 обращения, провели сотни консультаций. Должен констатировать, приятно, что жалоб в федеральный центр на руководителя Титова Бориса Юрьевича в прошлом году было в пять с половиной раз меньше, чем в 2017 году. То есть предприниматели видят результат. У нас в аппарате нет приемных дней. Как только появляется звонок, мы стараемся или в этот, или на следующий день принять, проконсультировать, сопровождать жалобу до ее полного завершения.

- Павел Михайлович, какие вопросы чаще всего задают предприниматели?

- Отдельно идет тема нестационарных торговых объектов, потому что сейчас в городе реформа, в 2019 году она должна завершиться. Полномочия передаются главам районов. Этот переходный процесс очень болезненный. Есть десятки жалоб о то, где проверяют, якобы находят несанкционированные вмешательства и вместо того, чтобы цивилизованно в суде решать вопрос. Пытаются сначала отключить, потом попытаться договориться. Не смотря на то, что на том конце провода могут быть и животные и люди, то есть это полная потеря бизнеса. Такие случаи выявлены. Много жалоб было по перехода на прямые договоры с Водоканалом Нижнего Новгорода. У нас в городе, напомню, с 2011 года двухставочный тариф - это значит, по потреблению и по мощности. И, конечно, это позволяет Водоканалу считать совершенно по-другому. Но должен констатировать, что тот руководитель, который год тому назад пришел очень адекватно относится к моим обращениям, все они отрабатываются в пользу предпринимателей. Должен сказать ему спасибо, потому что конфликтов сегодня никаких нет.

- Ну да, в средствах массовой информации их не видно.

- Резкое снижение произошло по налоговой службе. То есть все вошло в цивилизованный нормальный ритм, поэтому мы смотрим, конечно земельные отношения. Есть спорные, и уголовные дела, хотя их не много и они у меня на особом контроле, потому что это всегда связано с пребыванием в местах лишения свободы.

- Вы свои задачи ставите как помощь и защита предпринимателей. Но задам вопрос несколько нестандартный. А есть, так сказать, необоснованные жалобы? Например, связанные с попыткой некоторых бизнесменов, предпринимателей привлечь внимание общественности, ваше внимание, надзорных органов, власти и манипулировать общественным сознанием с целью получения каких-то бенефитов, не всегда законно, от той же власти.

- По закону мы принимаем все обращения. Условия – это предприниматель, ему препятствуют в ведении бизнеса любые государственные органы. Мы не можем сказать: «Ну знаешь, нам кажется, что это не по теме». Мы можем отработать и потом отказать. Мы сталкивались, к сожалению, не так много случаев, но были. Когда предприниматель идет в суд, или на него идут в суд, но до решения суда он пытается на свою сторону привлечь средства массовой информации.

- Есть примеры?

- Допустим в позапрошлом году – свадебный салон Габбиано в Павлове, дом, который был построен физически женой как частный дом, а все СМИ рассказывали, что убивают бизнес. Он говорил – я уеду в Китай. Сегодня на слуху – это спор больницы №13, которая предъявила претензию и попросила выселиться кардиологическое коммерческое предприятие с этих площадей. И они, конечно, сопротивляются, и стараются привлечь внимание и власти, и СМИ. Дело находится в суде, идет разбирательство, хочется предупредить, что до решения суда неправильно становится на сторону одних или других. Потому что, как нельзя мешаться следственным органам, так и нельзя вмешиваться в суд. Есть цивилизованное право взять адвоката, прийти, отстаивать. Когда до решения суда пытаются навязать какие-то решения это неправильно.

- Но случай, который вы привели последним. Ведь так оно и есть. Вы правильно заметили – желтая пресса и сомнительные СМИ в социальных сетях раскачивают лодку достаточно категорично, в формате фейков вбрасывают какие-то вещи. Но это же влияет, в конечном счете, на решение или не влияет?

- Вы знаете, на решение суда это, как правило, не влияет. Это влияет на общественность, которая получает недостоверную информацию, обрывистую, только с одной стороны. И потом начинается манипулирование.

- Вы можете компании, которая к вам обратилась объяснить, что это не совсем честные правила?

- Не могу. Если они идут в СМИ, и некоторые из них в погоне за электоратом, за рекламным временем или просто за деньги начинают об этом рассказывать, люди начинают в это вовлекаться, а в суде предоставляют совершенно другие факты, документы. Очень важно вести цивилизованный диалог. Если возможно, до суда договориться, мы всегда за это. Но, если стороны не хотят, или, хотя бы, одна сторона этого не хочет, то дело в суде. И пройти все инстанции юрист адвокат работает, но не вводя в заблуждение людей.

- Вы сами предприниматель с большим стажем, вы тоже наверняка попадали в такие ситуации. Это Россия, здесь город непуганых журналистов, как называли Нижегородскую область, вы помните. Где флибустьеров и пиратов от СМИ все еще хватает. Какие планы вы себе ставите на этот год по работе? Какие KPI у вас есть, если они у вас есть?

- Во-первых, я вышел с инициативой к губернатору в конце года, чтобы все главы районов были вовлечены в диалог с бизнесом. И такое распоряжение Глеб Сергеевич дал, чтобы все главы районов ежеквартально проводили встречи с тем предпринимательским сообществом, которое есть у них в районах, приглашая прокуроров районов, потому что прокуратура заинтересована в этом диалоге. И прокурор области такое распоряжение тоже дал. И я, как уполномоченный, со своими товарищами общественниками тоже будем принимать участие. Есть договоренность о встрече с главой города Пановым Владимиром Александровичем каждые два месяца на площадке торгово-промышленной палаты «Бизнес.Власть.Диалог». Это встречи публичные. В прошлом году было три таких проведено. Это все открыто. Доступ свободен. Участвуют сотни людей. И это действительно важно – услышать напрямую те болячки, которые есть и которые еще не решены.

- То есть диалог налажен на всех уровнях власти?

- Совершенно верно. Сегодня диалог выстроен и я жду от 2019 года, что многие проблемы на районных уровнях, на муниципалитетах должны сниматься, не доводя их до судов.