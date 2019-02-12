2019-02-12T17:23:41+03:00
Общество

Эпидемия гриппа в Нижегородской области набирает обороты

Десять процентов школ и детсадов уже закрыты на карантин
Юлия ДАНЧЕНКО
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Эпидемия гриппа в Нижегородской области набирает оборотыЭпидемия гриппа в Нижегородской области набирает оборотыФото: Архив КП
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В Нижегородской области идет уже седьмая неделя эпидемии гриппа и ОРВИ. На 12 февраля более десяти процентов школ и детских садов закрыто на карантин. А с 11 февраля к ним присоединились все муниципальные кружки и секции дополнительного образования. Таким образом Роспотребнадзор пытается остановить продолжающую набирать обороты эпидемию гриппа. Однако пока рост заболеваемости продолжается.

- На данный момент нельзя говорить о стабилизации обстановки, - рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова. - Мы еще не дошли до пиковых значений.

И если раньше в основном болели дети, то сейчас активно подключились и взрослые. Эпидемический порог в Нижнем Новгороде превышен на 39 процентов. В районах области заболеваемость немного ниже. Самыми болеющими на данный момент являются Вачский, Первомайский, Богородский, Чкаловский, Сосновский, Гагинский и Кстовский районы. Здесь эпидемический порог превышен на 28 процентов.

В Нижнем Новгороде для больных гриппом открыты дополнительные места в детской городской больнице № 25 в Автозаводском районе. Взрослых, заболевших гриппом, пока не так много, поэтому дополнительные места в больницах города для них не выделялись.

На сегодняшний день у 57 процентов всех больных ОРВИ врачи находят вирус гриппа. Пока на территории Нижегородской области циркулируют два штамма: H1N1, который относится к высокопатогенным, и H3N2 - это сезонный штамм. Но в Роспотребнадзоре предполагают, что может присоединиться и вирус В, который дает удлинение эпидемии.

Все три штамма вошли в вакцину, с помощью которой делались прививки осенью 2018 года. По данным Роспотребнадзора, в Нижегородской области было привито 44 процента населения. Это больше, чем в прошлые годы. Кроме того, вакцинировались и одна тысяча беременных женщин, у которых дети должны появиться на свет в разгар эпидемии.

Появилась и новая тенденция. В этом году выросло количество привитых детей до шести лет, хотя до этого основными получатели прививок от гриппа были школьники, которые и начинают эпидемию в регионе.

- Думаю, это связано с двумя причинами: первая - это забота о здоровье ребенка, а вторая - при большом количестве заболевших дошкольные учреждения закрывают, и родителям приходится оставаться с детьми дома, теряя зарплату, - считает Садыкова.

Активность нижегородцев во время прививочной кампании дала свои результаты.

- Для того чтобы сильно повлиять на эпидемию гриппа в Нижегородской области, 44 процентов привитых недостаточно, и говорить о том, насколько сильно они повлияли на ход эпидемии, можно после окончания этой эпидемии, но уже сейчас мы видим, что нет тяжелых форм заболевания, эпидемия протекает по классическому сценарию, - сказала Наталья Садыкова.

Однако расслабляться еще рано. Количество заболевших только увеличивается, поэтому постарайтесь избегать контактов с больными людьми.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

62 школы, 2 школы-интерната и 16 детских садов закрыты на 12 февраля 2019 года в Нижегородской области

Учреждение закрывают на карантин при 20 процентах заболевших ОРВИ.

Эпидемия гриппа может длиться 13 недель.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем вопросам, связанным с профилактикой гриппа и закрытием учреждений на карантин, вы можете обратиться по будням на горячую линию Роспотребнадзора по Нижегородской области по телефонам: 432-29-55, 432-29-70, 8-902-303-78-77, 430-16-89.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА

- При посещении общественных мест, надевайте медицинскую маску. Но помните, что в зависимости от конструкции, ее необходимо менять каждые две-четыре часа.

- Чаще мойте руки и протирайте их бытовыми антисептиками, которые продаются в аптеках и магазинах.

- Регулярно проветривайте помещение и проводите влажную уборку с дезинфицирующими средствами.

- Регулярно протирайте все гаджеты дезинфицирующими салфетками.

- Сократите количество посещений торговых центров и других мест массового скопления народа.

- Укрепляйте свой иммунитет: высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, больше гуляйте на свежем воздухе.

- Старайтесь не переохлаждаться. Если же на улице у вас промокли ноги, то, придя домой, обязательно пропарьте их.

- Следите за питанием. Ешьте больше продуктов, содержащих витамины А,С, цинк и кальций. Это цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварная рыба, говядина, морковь со сметаной, изюм, курага.

ИСТОЧНИК KP.RU

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