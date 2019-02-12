2019-02-12T13:25:42+03:00
Спорт

Нижегородцы завоевали пять медалей на чемпионате мира по конькобежному спорту

Одной из них даже удалось установить личный рекорд и рекорд России
Юлия ИСАЕВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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Спортсмены из Нижегородской области - Наталья Воронина, Дарья Качанова и Сергей Трофимов – привезли пять медалей с чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Состязания проходили с 7 по 10 февраля в Германии.

Воронина заняла третье место на дистанциях 3000 и 5000 метров, а также в командной гонке. Кстати, это первые в истории России медали чемпионата мира по конькобежному спорту на этих дистанциях.

Качанова тоже везет домой бронзовую медаль. Она забрала ее в составе сборной России в командном спринте. И третье место в командной гонке также занял Трофимов.

С победой нижегородцев поздравил губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Всегда приятно, когда нижегородцы достигают успеха в крупных спортивных состязаниях, тем более если это касается ледовых видов спорта. Это придает дополнительный стимул для развития этого направления и привлекает в секции новое поколение спортсменов, - отметил глава Нижегородской области.

Также Глеб Никитин подчеркнул, что достижение Ворониной – «очень значимое для нашего региона».

Напомним, 2 февраля 2019 года сборная России победила в финальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом. В состав команды вошел полузащитник нижегородского «Старта» Дмитрий Савельев.

- Финал чемпионата мира по хоккею с мячом стал очень ярким спортивным событием, в котором наша сборная показала настоящий бойцовский характер, - сказал слова поздравления тогда Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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