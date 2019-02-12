Студенты из Павлова слепили снежные фигуры в стиле гжели
На днях в Павловском техникуме народных художественных промыслов прошел конкурс снежных фигур. Как сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, над экспонатами трудились учащиеся с разных направлений.
По словам организаторов, за основу для снежных фигур брали изделия народных художественных промыслов Нижегородской области и России. В этом году тематикой выбрали гжель.
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Студенты смогли удивить местных жителей. Они соорудили из снега грибы, самовары, чайники, чашки, сундуки, рыб, коней и даже драконов! Центральной фигурой стала сова с кисточкой, которая символизирует художественное направление техникума.
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Конкурс, кстати, пользуется популярностью: посмотреть на экспонаты приезжают многие нижегородцы. Они фотографируются рядом с творениями местных студентов и оставляют заявки на их создание в детсадах.
Ранее "Комсомолка" рассказывала про воспитанников Арзамасской воспитательной колонии, у которых появился собственный «гелик»! Несовершеннолетние заключенные сделали его своими руками… из снега. Талантливые ребята решили поучаствовать в конкурсе на лучшую снежную фигуру и удивить своих соперников. И им это удалось. «Гелендваген» получился в натуральную величину.
ИСТОЧНИК KP.RU