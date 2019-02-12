2019-02-12T13:28:17+03:00
Общество

Студенты из Павлова слепили снежные фигуры в стиле гжели

Участникам конкурса удалось удивить местных жителей [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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На днях в Павловском техникуме народных художественных промыслов прошел конкурс снежных фигур. Как сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, над экспонатами трудились учащиеся с разных направлений.

По словам организаторов, за основу для снежных фигур брали изделия народных художественных промыслов Нижегородской области и России. В этом году тематикой выбрали гжель.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Студенты смогли удивить местных жителей. Они соорудили из снега грибы, самовары, чайники, чашки, сундуки, рыб, коней и даже драконов! Центральной фигурой стала сова с кисточкой, которая символизирует художественное направление техникума.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Конкурс, кстати, пользуется популярностью: посмотреть на экспонаты приезжают многие нижегородцы. Они фотографируются рядом с творениями местных студентов и оставляют заявки на их создание в детсадах.

Ранее "Комсомолка" рассказывала про воспитанников Арзамасской воспитательной колонии, у которых появился собственный «гелик»! Несовершеннолетние заключенные сделали его своими руками… из снега. Талантливые ребята решили поучаствовать в конкурсе на лучшую снежную фигуру и удивить своих соперников. И им это удалось. «Гелендваген» получился в натуральную величину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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