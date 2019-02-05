Роман Курцын: «Я бы хотел жить в Нижнем Новгороде»

В Нижнем Новгороде состоялся специальный показ нового фильма Кирилла Плетнева «Семь ужинов» (12+). Отечественную комедию представил исполнитель одной из главных ролей Роман Курцын. «Комсомольская правда» пообщалась с кинозвездой и узнала, на что артисту пришлось пойти ради этой роли, почему он «тихо ненавидел» режиссера и как чувствовал себя рядом с обнаженной Полиной Максимовой.

По словам Романа Курцына, Полина Максимова в жизни очень обаятельная и безумно сексуальная.

- Роман, как-то вы сказали, что стали избирательнее подходить к новым проектам. Почему согласились сняться в «Семи ужинах»?

- Не надо было? (Смеется). Прежде всего, меня зацепил персонаж. У меня были похожие телевизионные истории, но играть мелодраматического героя, мечтающего вернуть свою жену, не доводилось. В этом фильме я играю психиатра, которого уволили с работы, а тут еще и кризис семейных отношений. И вот он придумывает систему из семи ужинов, которая помогает им с женой заново знакомиться и полюбить друг друга. Когда читал сценарий, думал, что получится классная инструкция по применению. Уверен, многие ею воспользуются.

- И вы тоже? Если понадобится, конечно.

- Я бы попробовал. Но у моего-то героя вообще острые обстоятельства были. Когда пути назад нет, и семь ужинов - единственный шанс на спасение отношений. Чего бояться, когда все, крайняя линия и дальше только обрыв? Надо пробовать все варианты.

Это уже второй проект Кирилла Плетнева (на фото) с участием Полины Максимовой.

- «Семь ужинов» - третий полнометражный фильм Кирилла Плетнева, который большинству знаком как актер. Вам раньше приходилось пересекаться?

- Он забрал у меня множество ролей! Были пробы, я вот-вот должен был сниматься, но в финале снимался Плетнев. Я его уже тихо ненавидел, даже думал, не заказать ли мне его. (Смеется). А потом Кирилл перешел в режиссуру, и я начал сниматься у него. Это круто! Я очень люблю его как актера. Он крутой, наполненный, с классной мужской харизмой, что нынче редкость. С ним очень комфортно работать.

- Строгий, наверное? Вы ведь, насколько мне известно, любите побалагурить на съемочной площадке.

- Нет, у нас было все нормально. Кирилл разрешал безобразить. Вообще «Семь ужинов» - это совместное творчество: мы постоянно что-то предлагали, а Плетнев потом воплощал это в реальность. Понимаете, есть режиссеры, которые не разрешают артисту двинуться в ту и или иную сторону. Говорят: «Я знаю, как надо! Будешь делать так». И тебе приходится натягивать это одеяло на себя и делать, как хочет режиссер. Плетнев не такой. Он всегда идет на диалог.

- А еще заставляет артистов сниматься голышом.

- Но это по сценарию так надо. Тут уж извините - так написано. Вообще сцена, где мы с Полиной Максимовой обнаженные, была на пробах. Пришли и спросили у Кирилла, как будем снимать «голый ужин». Он ответил: «Как. Раздевайтесь и будем снимать. Вам ничего не надо будет играть». Так и получилось. Как только мы с Максимовой разделись, оставалось только произносить текст. А эмоции были стопроцентно натуральные, потому что мы очень смущались. Это было феерично!

renovatioent В одной из сцен главные герои полностью раздеты.

- Думаете, в реальной жизни такая ситуация смутила бы супружескую пару?

- Так они год не спали вместе! И на этом ужине начали знакомиться заново. К тому же смущаться им приходится недолго - появляется третий персонаж. Короче, все как всегда идет не по плану. У моего героя всегда так. В его голове каждый ужин должен идти по определенному сценарию, но совсем не обязательно, что все будет так, как он запланировал.

- Взяли какой-нибудь ужин на заметку?

- Нет, надо все пробовать! Система будет работать, если устроить все семь ужинов.

Это уже второй проект Кирилла Плетнева (на фото) с участием Полины Максимовой.

- Как готовились к съемкам в этом фильме? Худели или, может, набирали массу?

- Худел. Сбросил, сколько смог, а когда разделся на съемочной площадке, Кирилл сказал, что не тяну я на психиатра. И я придумал легенду, что когда у моего героя начался кризис, он стал отжиматься, таким образом приводя мысли в порядок. Мы даже сделали прикольную реакцию героини Полины Максимовой. Типа ее муж не был таким накачанным перед их расставанием. И когда она увидела его через год, обалдела.

- Собственно, на этом можно было закончить историю. Жена увидела эдакого Аполлона и все. «Я вся твоя».

- Да! Типа: «Все, хватит. Никакого развода!» (Смеется).

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- К слову о Полине Максимовой. Как с ней работалось?

- Ой, классная. Мы же не первый проект вместе. Полина обаятельная, открытая, безумно сексуальная и с отменным чувством юмора. Она снималась у Кирилла Плетнева в фильме «Без меня», где, по-моему, показала всем, какая крутая драматическая актриса, очень глубокая и кайфовая. Здесь она тоже будет совсем другая.

- Напоследок не могу не спросить про Нижний. Вы здесь впервые. Удалось познакомиться с городом?

- Да, из окна автомобиля. (Смеется). Хочу вернуться сюда летом. Наверное, здесь очень красиво. Эдакая смесь Костромы с Ярославлем (артист живет в Ярославле. - Прим. ред.). Я очень люблю такие города. По моим ощущениям, я бы хотел жить в Нижнем Новгороде.