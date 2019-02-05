2019-02-05T18:43:26+03:00
Происшествия

Экс-глава администрации Арзамаса подозревается в махинациях при расселении аварийного фонда и премировании самого себя

Своими действиями чиновник причинил городскому бюджету ущерб в размере более 44 миллионов рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Экс-глава администрации Арзамаса подозревается в махинациях при расселении аварийного фонда и премировании самого себяЭкс-глава администрации Арзамаса подозревается в махинациях при расселении аварийного фонда и премировании самого себяФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В городе Арзамасе Нижегородской области расследуется уголовное дело в отношении экс-главы городской администрации Игоря Киселева, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге, а также в трех эпизодах хищения чужого имущества. Накануне, 4 февраля 2019 года, бывший чиновник был задержан – об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

В рамках реализации госпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда глава администрации заключил контракты с фирмой на строительство трех домой в микрорайоне «Южный». Однако строительство домой не было завершено ни к установленному сроку – ноябрю 2016 года, ни к настоящему времени. При этом подозреваемый не предпринял никаких мер к расторжению контрактов, взысканию со строительной фирмы уплаченной денежной суммы – на минуточку, более 44 миллионов рублей – а также возмещению прочих убытков.

- Вместо этого в марте 2017 года, чтобы создать видимость успешности своей профессиональной деятельности и скрыть факт неисполнения обязательств по переселению граждан из аварийного фонда, чиновник подписал отчет об исполнении мероприятий программы по переселению, в котором указал даты ввода домов в эксплуатацию, заведомо не соответствующие действительности. Кроме того, подозреваемый отчитался о стопроцентном расходовании субсидированных бюджету города Арзамаса средств, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в период с сентября по декабрь 2016 года Киселев неоднократно незаконно премировал сам себя, причинив тем самым городскому бюджету ущерб на сумму более 228 тысяч рублей.

Напомним, Игорь Киселев был избран главой администрации Арзамаса в ноябре 2015 года и занимал эту должность, пока ее не упразднили в связи с переходом города на одноглавую модель управления в январе 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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